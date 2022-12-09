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49 минут назад

Руководитель туроператора рассказал, как выгодно слетать на матчи ЧМ по футболу в Катаре

TourDom

Дмитрий Арутюнов («АРТ-ТУР») на прошлой неделе вернулся из Катара и рассказал о своем путешествии редакции TourDom.ru. Он подтвердил, что, как мы уже сообщали ранее, жить в Дубае и летать в Доху шаттлами оказалось выгоднее, чем просто снимать номер в отеле в Катаре.

Как выгодно слетать на матчи ЧМ по футболу в Катаре
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Очень выгодно жить в Дубае, потому что билет туда-обратно на шаттле стоит порядка 300 долларов. Таких рейсов только у flydubai в день около 70, и еще Air Arabia летают, Qatar Airways и Emirates. Проживая в Дубае и летая на игры одним днем, можно сильно сэкономить, ведь все гостиницы Катара в период проведения чемпионата мира сильно загружены, а цена еще свободных номеров может начинаться от 1000 долларов за ночь. Передвижение по Катару с Hayya card (аналог нашего Fun ID) абсолютно бесплатное на всех видах транспорта. Между стадионами тоже ходят шаттлы. По этой карте можете передвигаться и на метро – оно в Катаре новёхонькое, очень красивое, удобное и уже сопоставимо со многими европейскими столицами по количеству станций и линий», – поделился Дмитрий.

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Еще один из моментов, на который обратил внимание наш собеседник: регистрация на рейс flydubai при наличии Hayya card и покупке one day-return ticket – автоматическая. Пограничный и таможенный контроль путешественники проходили оперативно: «Вообще меня очень поразило, что все происходит быстро и без очередей».

Далее перейдем к волнующему некоторых туристов вопросу об алкоголе на стадионах во время матчей. Употреблять спиртное на трибунах нельзя. Правда, в hospitality-зонах, по словам Дмитрия, спиртные напитки сервируют бесплатно (они включены в стоимость билета): «И пиво, и вино, и даже, если не ошибаюсь, кто-то и водку спрашивал, и виски». Он отметил, что обладатели простых билетов не могут купить алкоголь на стадионе.

Россиян в Катаре пока немного: «За всю дорогу видел человек десять наших соотечественников. Был на двух матчах. Причем у одного из них была такая же форма болельщика “Локомотива”. Мы с ним вдвоем удивились, увидев друг друга». Дмитрий отметил, что наши соотечественники начнут съезжаться ближе к финальной стадии, к плей-офф.

На прошлой неделе стало известно, что Катар снова разрешил въезд в страну туристам, у которых нет билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Правда, не все так просто: путешественникам нужно оформить карту болельщика Hayya card. Она стоит 500 риалов (примерно 8500 руб.), но для детей до 12 лет – бесплатно. Плюс нужно предъявить бронь в одной из местных гостиниц.

Заграница,Emirates,
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