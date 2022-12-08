Названа одна из самых популярных достопримечательностей Шарджи

Плотина Аль Рафиса — один из крупнейших экологических объектов города Хорфаккан на восточном побережье Шарджи. Здесь находится природное озеро глубиной 13 метров и шириной 82 000 квадратных метров, на территории которого обитает множество перелётных птиц и водных черепах.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Посетители заповедника могут прогуляться по берегу озера, покататься на весельных или надувных лодках, каяках и водных велосипедах, покормить уток, понаблюдать за перелётными птицами и водными черепахами и полюбоваться видом на горы и водоём из панорамных беседок. Любителям экстрима предлагаются флайборды, скоростные катеры и электросерфы.