Названа одна из самых популярных достопримечательностей Шарджи

Плотина Аль Рафиса — один из крупнейших экологических объектов города Хорфаккан на восточном побережье Шарджи. Здесь находится природное озеро глубиной 13 метров и шириной 82 000 квадратных метров, на территории которого обитает множество перелётных птиц и водных черепах.
Посетители заповедника могут прогуляться по берегу озера, покататься на весельных или надувных лодках, каяках и водных велосипедах, покормить уток, понаблюдать за перелётными птицами и водными черепахами и полюбоваться видом на горы и водоём из панорамных беседок. Любителям экстрима предлагаются флайборды, скоростные катеры и электросерфы.
Председатель Комитета по развитию туризма и коммерции Шарджи Его Превосходительство Халид Джасид Аль Мидфа отметил: «Продвижение плотины Аль Рафиса как привлекательного места для семейного отдыха отвечает нашей стратегии укрепления позиций Шарджи в качестве ведущего туристического направления. Наша цель — в сотрудничестве с государственными и частными организациями — сделать восточное побережье Шарджи ещё более интересным для посещения. Природное, историческое и археологическое наследие этого региона делают его по-настоящему уникальным и заслуживающим внимания любого туриста».