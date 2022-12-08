Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

В ноябре российский турпоток в Таиланд увеличился более чем в два раза

Большая Азия

Туристический поток из России в Таиланд вырос в ноябре 2022 года более чем два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,4 тыс. человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).

В ноябре российский турпоток в Таиланд увеличился более чем в два раза
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Согласно свежей таиландской статистике, в ноябре королевство приняло 109,4 тыс. туристов из России. Значения ноября более чем в два раза превысили объемы октября и позволили России занять первое место по турпотоку среди неазиатских стран и третье место в общем зачете», — говорится в сообщении.

С учетом обширной полетной программы в Таиланд и высокого спроса российский турпоток в страну в декабре превысит показатель ноября, полагают эксперты. По прогнозам министерства туризма и спорта Таиланда, с января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тыс. туристов из РФ, добавили в АТОР.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители