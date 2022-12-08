В ноябре российский турпоток в Таиланд увеличился более чем в два раза

Туристический поток из России в Таиланд вырос в ноябре 2022 года более чем два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,4 тыс. человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).
«Согласно свежей таиландской статистике, в ноябре королевство приняло 109,4 тыс. туристов из России. Значения ноября более чем в два раза превысили объемы октября и позволили России занять первое место по турпотоку среди неазиатских стран и третье место в общем зачете», — говорится в сообщении.
С учетом обширной полетной программы в Таиланд и высокого спроса российский турпоток в страну в декабре превысит показатель ноября, полагают эксперты. По прогнозам министерства туризма и спорта Таиланда, с января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тыс. туристов из РФ, добавили в АТОР.