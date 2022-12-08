В ноябре российский турпоток в Таиланд увеличился более чем в два раза

Туристический поток из России в Таиланд вырос в ноябре 2022 года более чем два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,4 тыс. человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).