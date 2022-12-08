Туристка поделилась впечатлениями от недорогого отдыха в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о своем отдыхе в одном из дорогих отелей Турции, где остановилось вместе с мужем. Туристка призналась, что давно мечтала отдохнуть в Cornelia Diamond Golf Resort в городе Белек, но не могла себе его позволить. Дело в том, что летний тур для двоих в этот роскошный отель стоит около полмиллиона рублей.

Однако россиянка заметила, что зимняя путевка стоит почти в четыре раза дешевле — 124 тысячи рублей на двоих за неделю. В отпуск перед Новым годом она отправилась вместе с мужем. По словам девушки, отель не новый, но номера, корпуса и территория поддерживаются в безупречном состоянии. Кроме того, в гостинице было организовано потрясающее питание. В это время года в отеле отдыхают только молодые пары из России и пенсионеры из США и Европы, пишет портал «Тонкости туризма».