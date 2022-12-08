Весенние туры в Египет вдвое дешевле новогодних поездок

Доля ранних бронирований туров за рубеж увеличилась в конце ноября – начале декабря по сравнению с осенними месяцами. Туристы начали предоплачивать поездки в Египет, Турцию и Таиланд, запланированные на весну и лето 2023 года, рассказали турагенты в закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B».

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Редакция предложила подписчикам рассказать, какие туры и по какой цене продаются в начале декабря. В завязавшемся обсуждении представители розничных компаний отметили, что кроме новогоднего отдыха клиенты сейчас бронируют и турпакеты на несколько месяцев вперед. В частности, оформляют заявки на Египет в мае, при этом средний чек составляет 150 тыс. руб. На Новый год туры на курорты Красного моря продают в 2 раза дороже – в среднем по 300 тыс. руб., отметил один из комментаторов.

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Некоторые туристы, которые решились на раннее бронирование отдыха в Египте, правда, столкнулись с аннулированием туроператором заявок, оплаченных на 50%. Отказ пришел двум семьям, которые запланировали отдых в начале февраля и конце апреля в отелях 5* в Шарм-эль-Шейхе с вылетом из Минеральных Вод рейсами Nordwind, рассказала турагент Елена Трумбач. Причиной отмены стала информация из авиакомпании об отмене перелетов, которую получил оператор. «Сейчас смотрим им отправление из других городов, Волгограда или Сочи, надеемся, что согласятся», – пояснила собеседница.

О подобных случаях при бронировании отдыха в Турции агенты пока не сообщали. По словам одного из них, на август туристы предоплатили несколько поездок на Средиземное море, в том числе в Силе, – неделя в местном отеле 4* при одноместном размещении обходится в 93 тыс. руб. Однако говорить о каких-либо тенденциях в раннем бронировании пока рано, считает собеседник: «Возможно, после новогодних каникул ситуация будет более определенная».

Еще два направления, по которым сейчас покупают туры на 2–4 месяца вперед, – Таиланд, ОАЭ и Индонезия. С последней страной прямое авиасообщение пока не возобновили, но это не останавливает путешественников: один из последних проданных турпакетов на февраль обошелся туристам в 164 тыс. руб., рассказал в комментариях участник обсуждения. На весну агенты также продают туры на Мальдивы, Пхукет и Кубу.

Некоторые подписчики отметили, что в предыдущие годы раннее бронирование в декабре было более активным, чем сейчас. «Покупали Турцию на лето и круизы по России, а сейчас броней нет и не спрашивают», – высказалась в комментариях одна из турагентов. Впрочем, по информации от круизных операторов, у них продажи на лето идут очень активно.