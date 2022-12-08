Туристам предложили пожить в доме хоббитов

Владельцы объекта впервые предложили поклонникам знаменитой серии книг и фильмов на пару дней остановиться в локации, где проходили съемки. При этом стоимость проживания за ночь составит лишь шесть долларов — около 377 рублей.

Бронирование будет доступно с 13 декабря, при этом остановиться в необычном месте можно будет только на две ночи в марте 2023 года. Такой шанс выпадет троим людям, которые успеют забронировать дом хоббитов, рассчитанный на четырех гостей. В стоимость проживания будет входить праздничный ужин в гостинице «Зеленый дракон», а также экскурсия по местам съемок фильмов. «Мы приглашаем вас прийти и присоединиться к волшебству, чтобы получить такую возможность, которая выпадает раз в жизни», — заявил владелец знаменитого поместья.