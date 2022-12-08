Зачем ехать в Северный Таиланд

Северный Таиланд — полная противоположность привычным морским курортам, на которых обычно отдыхают европейские и российские туристы. Вместо протяженных пляжей здесь высокие горы, вместо морских волн — струящиеся по скалам водопады, а вместо ночных клубов с секс-работницами — буддийские монастыри и ретриты. Поскольку регион пока не освоен путешественниками, возле местных достопримечательностей не толпятся отдыхающие. Зато в Северном Таиланде можно увидеть смешение культур, исторические памятники, а также древние племена, которые по сей день поклоняются духам. О том, как провести время в нетуристическом Таиланде, — в материале репортера Игоря Ротаря для «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Другой Таиланд

Видео дня

Северный Таиланд обычно ассоциируется с двумя крупными провинциями с очень похожими названиями — Чиангмай и Чианграй. Эта местность славится полноводными водопадами, самыми высокими в королевстве горами и, к удивлению, вкуснейшей клубникой, которой не найти даже в крупных супермаркетах на юге страны.

Lenta.ru

Добраться до региона можно по суше или по воздуху. В крупнейший местный город Чиангмай из Бангкока летают самолеты — билет в одну сторону стоит примерно 30 долларов (около двух тысяч рублей), но есть способы добраться и дешевле. Самые экономные туристы предпочитают поехать на север на автобусах самостоятельно или в составе экскурсий. Отправление доступно как из Бангкока (время в пути более 10 часов), так и из Паттайи (поездка продлится больше 13 часов).

2000 ₽ стоит билет на самолет из Бангкока в одноименную столицу северной провинции Таиланда Чиангмай.

Кроме того, из Бангкока в Чиангмай несколько раз в сутки ходит поезд, но стоимость билета зависит от класса. Место в самом дешевом некондиционированном вагоне обойдется примерно в 500 рублей.

Цены на жилье в самом Чиангмае очень приятные — так, всего за 50 долларов (чуть больше трех тысяч рублей) в сутки можно снять стилизованный в тайском стиле роскошный номер с джакузи и бассейном в тропическом саду. При этом сервис в Северном Таиланде ничем не уступает популярным курортным резортам — даже в бюджетном отеле каждый раз после выхода из джакузи одетая в национальную одежду сотрудница с поклоном подавала постояльцу новое полотенце.

В столицу региона приезжают, чтобы полюбоваться старым городом и знаковыми религиозными достопримечательностями. Дело в том, что центр Чиангмая славится живописными храмами — например, Ват-Чеди-Луанг и Ват-Пхра-Синг. Кроме того, чуть дальше от центра расположен самый древний храм города, Ват-Чианг-Ман, а еще дальше, на высоком холме, красуется Ват-Пратат-Дой-Сутхеп.

Lenta.ru

Но главная буддийская визитная карточка Северного Таиланда — белый храм Ват-Ронг-Хун — находится аж в трех часах езды от Чиангмая, в городе с созвучным названием Чианграй. Его архитектура сильно отличается от привычных буддистских комплексов Таиланда. Все потому, что Ват-Ронг-Хун воплотился в реальность из фантазий известного тайского художника Чалемчая Коситпипата, который прославился благодаря картинам с буддийской символикой.

Если выезжать из Чиангмая нет желания, то в городе можно задержаться ради знаменитого ночного базара — он входит в топ-5 главных достопримечательностей столицы. Рынок расположен на улице Чанг-Клан и образует что-то вроде квадрата в пределах старого города. Опытные путешественники советуют искать необычные сувениры именно там.

Базар лучше посещать в будни, поскольку на выходных и по праздникам народу возле прилавков может быть очень много.

Мечта дауншифтеров

Следующая маст-визит локация в Северном Таиланде — городок Пай в провинции Мэхонгсон. Раньше в этой местности жило горное племя со смешным названием лису, но сейчас оно вытеснено белыми бэкпэкерами, полюбившими эту деревню из-за низких цен и великолепной природы. Многие иностранцы живут здесь годами.

Белокожих обитателей Пая можно разделить на две группы: молодые тусовщики, интересующиеся музыкой, алкоголем и наркотиками, и любители природы, которые фанатеют от разных восточных эзотерик. Первые селятся в центре города, вторые — на его окраинах.

Приличное жилье в Пае можно арендовать за 290 долларов в месяц. За эти деньги можно снять цивильную хижину с ванной, туалетом, доступом к бассейну и уборкой помещения.

$ 290 в месяц стоит арендовать хижину с ванной, туалетом и доступом к бассейну в Пае.

Центр городка — это сплошные бары и рестораны на любой вкус. Здесь есть не только тайская кухня, но и европейская, индийская и даже ближневосточная, включая израильскую. По вечерам на свежем воздухе уличные торговцы жарят различные шашлыки (в том числе из осьминогов), колбаски и фалафель.

Особенно выделяются бородатые мужчины в шапочках и юбках, а также их жены в хиджабах и паранджах. Эти торговцы специализируются на «тайских кебабах» и сладостях.

Lenta.ru

Кстати, мусульманская община Пая по местным меркам довольно внушительная — у нее даже есть своя мечеть. Это китайские мусульмане, переселившиеся сюда в XIX веке. От тайцев их отличают более высокий рост и выпирающие животы

Пай также знаменит многочисленными школами йоги и медитации со своей спецификой. Например, наряду с традиционными практиками здесь есть уроки тайских танцев.

«Местные женщины мечтают выйти замуж за россиян»

В Пае то и дело попадаются плакаты с надписью: «Русские и украинские туристы, которые не могут вернуться домой из-за текущей ситуации, звоните по телефону…»

Однако и русских, и украинцев редко можно встретить на улицах города, но ситуация резко меняется, если случайно набрести на кафе Good Life Dacha. Хозяин заведения по имени Костя родом из Харькова, эмигрировал еще во времена СССР. Сначала жил в США, а потом переехал в Таиланд, где и женился на тайке. Сейчас у него несколько детей, которые говорят по-тайски и по-английски, но ни слова не знают по-русски.

В кафе Кости собираются местные белые дауншифтеры. Сидя под красным советским флагом, поют песни, пьют пиво и употребляют легкие наркотики. Неудивительно, что это место очень любят русские и украинцы. Живут очень дружно. Дело в том, что и те и другие совершенно аполитичны, поэтому конфликтов не возникает.

В этом же кафе мне рассказали о хитром и нечестном лайфхаке, которым пользуются туристы, чтобы путешествовать по Таиланду бесплатно. По словам экспатов, иностранцев любят не только тайские проститутки, но и обычные женщины. Дело в том, что местные жительницы считают белокожих мужчин безумно красивыми и баснословно богатыми и буквально мечтают выйти замуж за европейца, американца или россиянина.

Этим-то и пользуются некоторые соотечественники — списываются на сайтах знакомств с одинокими женщинами и добиваются, чтобы их пригласили пожить. Увы, некоторые истории заканчиваются не очень радужно. Например, один турист так женился на тайке, а она потребовала, чтобы супруг увез ее жить в Россию. Мужчина честно пытался объяснить, что живет на родине очень бедно, но женщина ему не верила. В Пермь они поехали зимой, жили в однокомнатной хрущевке на окраине города. Через месяц девушка сбежала к себе на родину, и брак распался сам собой.

Водопады, слоны и опиум

Для осмотра окрестностей Пая очень удобно брать в аренду скутер. Прокат обходится в 75 долларов в месяц или 4 доллара в день. Но, катаясь на скутере, нужно соблюдать меры предосторожности. Это не автомобиль, и если хоть чуть-чуть отвлечься, можно угодить в кювет или столкнуться с кем-то из местных. Причем происходит это настолько часто, что в здешних госпиталях большинство пациентов — именно пострадавшие в авариях туристы.

4700 рублей в месяц стоит аренда скутера в Пае.

Городок окружен горами, покрытыми лесами, а в обширных зеленых долинах выращивают рис. Главные достопримечательности — это многочисленные буддистские храмы, водопад Пам-Бок (Pam Bok), термальные источники Pai Hot Spring, каньон и слоновые фермы. Кстати, за многие развлечения здесь надо платить: например, вход на водопад стоит три доллара, а на горячие источники — десять.

Lenta.ru

За колоритом также стоит ехать в китайскую деревню Сантичон — одну из трех, существующих во всем Северном Таиланде. В настоящий момент здесь проживает всего около двух тысяч человек, большинство из них беженцы из китайской провинции Юньнань, однако 48 человек официально являются солдатами национальной армии Китая. Здесь же можно купить хороший чай, в тайских магазинах такого не сыскать.

В двух часах езды от Пая расположен монастырь Там-Вуа, где иностранцев обучают медитации и буддийской философии. Практически любой дауншифтер из Пая считает своим долгом отметиться в этом монастыре. Кто-то действительно хочет познакомиться с буддизмом, а для кого-то это лишь развлечение и возможность пожить бесплатно. Так, в Там-Вуа я встретил своего соотечественника, который каждый вечер удалялся в джунгли, чтобы употребить марихуану. Он был убежден, что в монастыре без наркотиков делать нечего.

К сожалению, у россиян в монастыре достаточно сомнительная репутация. На его территории можно жить и питаться бесплатно, однако в конце пребывания принято сделать пожертвование. Русским и украинцам такая система очень понравилась, и они жили месяцами, не платя ничего. Оказалось, что даже терпению буддийских монахов есть предел, поэтому теперь проживание ограничено десятью днями.

Тем не менее у русских здесь есть и свои заслуги. Например, один из служителей храма, который покорно исполняет свои обязательства в Там-Вуа, приехал сюда с Дальнего Востока. Сперва он 15 месяцев жил в буддийском комплексе, а затем стал монахом. Помимо него, здесь также служат двое других иностранцев — американец и австралиец.

Своеобразная красота

Одноименная столица провинции Мэхонгсон расположена всего в 100 километрах от Пая, неподалеку от границы Мьянмы (Бирмы). Дорога идет извилистым горным серпантином, и на ней периодически попадаются блокпосты военных. Объясняется все просто: в Мьянме неспокойно, поэтому тайские власти пытаются обезопасить себя от непрошеных гостей с Севера.

В самом Мэхонгсоне живут в основном близкие по языку к тайцам, но по культуре к китайцам представители народности шан. Здесь также построено множество необычных храмов, выполненных в традициях бирманской архитектуры. Вообще в городе создается впечатление, что находишься уже в Мьянме или даже в Китае. Так, многие местные женщины, так же как и в Бирме, мажут лицо краской, в ресторанах играет китайская музыка, а местная пища немного отличается от тайской.

Большинство самых живописных достопримечательностей расположены за городом, так что взять скутер здесь просто необходимо. Вокруг Мэхонгсон рассыпано несколько национальных парков, где проложены хорошо маркированные туристические тропы. Но за такую прогулку придется заплатить около шести долларов. Зато местные термальные источники гораздо дешевле пайских и стоят меньше доллара.

В окрестных джунглях также проживает множество племен, прародиной которых считается Бирма. Сейчас здесь очень популярны туристические поездки в их деревни. Особенно гости региона любят посещать племена группы каренов (их также называют падунг).

Lenta.ru

Идеалом женской красоты в племени падунг являются женщины с длинной шеей или большими ушами, поэтому на шею девочкам еще в раннем возрасте одевают нагретую медную трубку и закручивают ее. С возрастом кольца добавляются, соответственно, и длина шеи увеличивается, придавая представительницам племени очень экзотический вид.

«Когда массаж — это действительно массаж»

После жизни в Северном Таиланде становится очевидно, что люди в этих местах куда консервативнее и суевернее южан. Так, например, во всем королевстве запрещено входить в обуви в любое жилище, но на курортах за этим почти не следят, а вот на Севере приходится разуваться при входе во многие магазины и даже государственные учреждения. Дело в том, что ноги здесь считаются грязной частью тела. По этой же причине не стоит их вытягивать по направлению друг к другу.

Кроме того, здесь могут сильно обидеться, если погладить по голове ребенка. Тайцы верят, что на головах детей живут ангелы, которых можно спугнуть и принести в жизнь малыша несчастье.

Кстати, вопреки стереотипам, Таиланд в целом довольно консервативная страна. Например, проституция здесь распространена только в больших городах и на курортах. На Севере же, за исключением крупных городов Чиангмай и Чианграй, секс-работниц почти нигде не встретить.

Обычно проститутки работают в массажных салонах, но вот, например, в Пае массаж — это действительно массаж. Зная нехорошие мысли иностранцев, на местных салонах владельцы даже вывешивают таблички: «Только нормальный массаж, ничего большего!»