Число иностранцев, посетивших Грузию за год, выросло в 2,8 раза

Более 4,8 млн поездок иностранных граждан совершено в Грузию за 11 месяцев текущего года, что в 2,8 раза выше аналогичного показателя 2021 года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

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"За 11 месяцев 2022 года в Грузию состоялось 4 862 247 международных визитов, по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года рост составил 185,5%", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что этот показатель составил 55,9% от аналогичного допандемийного периода 2019 года. Что касается туристических поездок, с января по ноябрь их было более 3,3 млн, что на 133,7% больше данных 2021 года. При этом допандемийные показатели восстановлены на 70,2%.