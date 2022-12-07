Что популярный кыргызстанский курорт предлагает любителям зимнего отдыха

В Караколе – одном из самых крупных курортов СНГ – стартовал горнолыжный сезон. Обычно база открывается в середине ноября. Но в этом году из-за недостатка снега старт задержали, а дефицит осадков восполнили снежными пушками. С первыми посетителями пообщалась корреспондент «МИР 24» Майя Смехова.

Фото: Мир24 Мир24

Каракол поставил на лыжи уже тысячи любителей спорта. Здесь трассы для новичков и уверенно катающихся. Длина спусков от 800 метров до четырех с половиной километров. А у любителей экстремальных ощущений есть возможность импровизировать.

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«Сейчас многие катаются не по укатанным, ухоженным трассам, а наоборот, ищут свободные трассы – фрирайд, по лесу где-то, в стороне. На нашей лыжной базе это возможно», – сказал директор горнолыжной базы Валерий Буйков.

На базе три основных и одна дополнительная канатные дороги. Стоимость ски-пасса в будни – 1000 сомов (740 рублей), в выходные и праздничные дни цена чуть выше.Даже если вы не умеете кататься на лыжах или сноуборде, сюда стоит приехать только для того, чтобы прокатиться по канатной дороге. Весь путь до высшей точки – 3 040 метров – занимает минут 10. В это время проезжаешь мимо огромных сосен и елей, это удивительно красиво.

Эмоции от подъема словами не передать, а вид не уместить в объектив телекамеры. Снежные горные пики совсем близко. Вдали, но будто рядом, – озеро Иссык-Куль.

«3 040 метров над уровнем моря – спуститься отсюда на лыжах осмелится не каждый. Многие, кто катаются так же плохо, как я, предпочитают просто полюбоваться великолепной панорамой», – отметила Майя Смехова.

Горнолыжная база в получасе езды от Каракола. Остановиться можно в городском отеле или на самом курорте. Одна ночь с завтраком стоит от полутора тысяч рублей с человека. Зимой многие гостиницы организуют для постояльцев бесплатный трансфер. Другой вариант – такси. Если найти несколько попутчиков, то поездка обойдется примерно в 300 рублей. Общественный транспорт на базу пока не ходит. Но туристов это не останавливает.

«Это полный восторг, очень круто! Шикарная база, хорошее оснащение, отличные подъемники и много места, всем хватает для катания», – поделился турист из Москвы Александр Гращук.

«Здесь интересно, можно высоко забраться и там кататься. Очень красиво ехать среди елок. Каракол – это моя любимая горнолыжная база», – сказала Илима Кылыбаева.

Несколько лет назад зарубежные туристы добирались в Каракол из Бишкека. Сейчас международные рейсы принимает Иссык-Кульский аэропорт в Тамчы. До горнолыжной базы оттуда всего 185 километров.