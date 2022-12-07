Как Южная Корея будет завлекать россиян в новом году

По данным Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК), туристический поток из России в Южную Корею продолжает расти, в том числе благодаря распространению современной популярной корейской культуры. Туроператоры уже начали предлагать своим клиентам K-pop-пакеты и ожидают рост спроса на них в 2023 году.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

2 декабря в Москве при поддержке Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) прошло празднование Hallyu Day. Халлю, или корейская волна, – термин, служащий для обозначения всеобщего увлечения массовой культурой этой страны: сериалами, музыкой, модой, компьютерными играми, современной литературой и мультипликацией.

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«Во всем мире насчитывается примерно 156 миллионов поклонников K-pop культуры (это музыкальный жанр родом из Южной Кореи), а в России – одно из самых больших комьюнити в Европе», – заявил заместитель директора (НОТК) Ли Кёнмин на открытии мероприятия.

Под влиянием корейской волны количество туристов, посещающих Корею, также ежегодно увеличивается. В 2022 в Южной Корее ожидают около 50 000 российских туристов, на 67% больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно опросу, проведенному НОТК, около 33,5% иностранных туристов хотели бы побывать на концерте K-POP звезд при посещении Кореи, корейская волна также была указана респондентами одной из основных для посещения страны.

В связи с увеличением фан-сообществ растет и интерес к специфическим видам туризма. Российские туроператоры уже начали предлагать своим клиентам K-POP турпакеты. Такой «пакет» обычно включает в себя экскурсии по местам съемок популярных корейских телесериалов и шоу, прогулки по улице Hallyu K-Star Road, а также посещение музеев и выставочных центров крупных развлекательных компаний Кореи – HYBE LABELS (агентство BTS, TXT, NewJeans, Le Sserafim), YG Entertainment (агентство Black Pink, Winner, IKON), SM Entertainment (агентство EXO, Girls Generation, SHINEE) и посещение популярных у корейских звезд ресторанов и кафе. Обязательным элементом каждой такой программы будет шопинг товаров и сувениров, связанных с корейской волной. Стоимость такого тура на человека при двухместном размещении без авиаперелета (прямых рейсов в Корею нет, но можно добраться, например, через Узбекистан, ОАЭ и другие страны) начинается от 70 тысяч рублей. Это трансферы, отель, обзорная экскурсия по Сеулу, билеты на концерты (их бесплатно дает НОТК тем, кто едет в Корею с K-pop туром).

Как отмечают туроператоры, они стараются подбирать туры таким образом, чтобы в них было охвачено большинство интересных мест и мероприятий, и туристы могли получить полноценный опыт в рамках пакетов, которые они могут оплатить в России.