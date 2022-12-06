Что нельзя есть на шведском столе в Египте

Не секрет, что риск отравления в жарких странах возрастает в разы. Поэтому с едой и напитками нужно быть очень аккуратными. Особенно, если вы питаетесь в ресторане и не уверены в происхождении продуктов. Существует несколько правил того, что нужно обходить стороной на шведском столе, если вы не хотите получить отравление. О них — в материале “Рамблера”.

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Воду из кувшинов

Ни в коем случае не пейте в Египте воду из кувшинов, так как вы не можете знать ее происхождение. Дело в том, что нередко отельеры предлагают туристам воду из-под крана, которая не была очищена соответствующим образом. Всегда употребляйте воду исключительно из бутылок и проверяйте, была ли она изначально закрыта.

Фрукты, нарезанные кусочками

Если вы хотите взять на шведском столе фрукты, лучше берите цельные плоды или те, которые только принесли. Неизвестно, как они были очищены и чем разрезаны. Вполне возможно такое, что кусочки фруктов могли долго лежать в теплом помещении. В таком случае в них будут разрастаться бактерии. Это чревато заражением и расстройством кишечника.

Блюда из яиц

Не всегда отельеры используют яйца первой свежести для приготовления различных блюд. В приготовленном виде определить их свежесть невозможно. Кроме того, неизвестно, как долго яйца находились в приготовленном состоянии, а они очень быстро портятся. Поэтому не стоит рисковать и употреблять эти блюда на шведском столе.

Десерты с кремом

Лучше не употреблять десерты с кремом или сливками, так как они всегда должны храниться в холодильнике. На десерты на шведском столе спрос всегда небольшой, поэтому они стоят в душном помещении довольно долго. Существует риск того, что блюдо попадет в ваш организм испорченным, а из-за обилия сахара и других подсластителей вы этого не заметите.

Сырую рыбу и суши