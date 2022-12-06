Экскурсионные поезда начали ходить в Туркменистане

Экскурсионный состав, организованный Министерством культуры Туркменистана совместно с частными туристическими компаниями страны, доставил путешественников из Ашхабада в Дашогузский велаят, передает «МИР 24».

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Ночь путешественники провели в поезде, а днем отправились на экскурсии. К памятникам Куня-Ургенча их доставили комфортабельные автобусы. В древнем городе расположены памятники XI – XIV веков. Это мечеть, ворота караван-сарая, крепости, мавзолеи и минарет. Стоимость экскурсии из Ашхабада в Дашогуз – от 405 рублей в плацкарте до 750 в купейном вагоне.

«Это у нас первый тур, а в 2023 году планируется несколько таких туристических поездок по железной дороге. Сейчас разрабатываются турпакеты с пятью центральноазиатскими странами под названием «Один регион – одни тур», – рассказала заместитель начальника департамента туризма Гульшат Макиева.