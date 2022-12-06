Какие интересные места в Мьянме стоит посетить

В стране большое количество красивых пляжей и исторических объектов.

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В Мьянме большое количество красивых и увлекательных туристических мест, которые могут заинтересовать российских туристов. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинга Аунга.

Эксперт сообщил, что в Мьянме есть множество красивых пляжей и туристических мест, которые подходят для семейного отдыха. Также туристам предлагают отправиться в города Янгон или Баган. Янгон – бывшая столица и самый большой город Мьянмы.

Баган тоже является бывшей столицей, но не Мьянмы, а древнего царства, существовавшего в период с IX по XIII века. Это место представляет для путешественников особый интерес, так как там можно увидеть древние пагоды и ступы.