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41 минуту назад

Какие интересные места в Мьянме стоит посетить

runews24.ru

В стране большое количество красивых пляжей и исторических объектов.

Какие интересные места в Мьянме стоит посетить
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Мьянме большое количество красивых и увлекательных туристических мест, которые могут заинтересовать российских туристов. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинга Аунга.

Эксперт сообщил, что в Мьянме есть множество красивых пляжей и туристических мест, которые подходят для семейного отдыха. Также туристам предлагают отправиться в города Янгон или Баган. Янгон – бывшая столица и самый большой город Мьянмы.

Баган тоже является бывшей столицей, но не Мьянмы, а древнего царства, существовавшего в период с IX по XIII века. Это место представляет для путешественников особый интерес, так как там можно увидеть древние пагоды и ступы.

В том числе эксперт уточнил, путешествие в Мьянму станет очень увлекательным для туристов, которые интересуются буддизмом.

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