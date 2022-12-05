Лучшие места отдыха в мире для пар

Куда бы вы не отправились в путешествие со своим избранником, любая поездка почти всегда гарантирует обмен захватывающими впечатлениями и возможность узнать что-то новое друг о друге.

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Одна из лучших сторон отношений — это наличие постоянного спутника в путешествии. Во время совместного путешествия по миру легко раскрыть в своем партнере, а может быть, и в себе, те стороны, которых вы раньше не видели, узнать друг о друге что-то новое. К примеру, ваша девушка получает удовольствие от дайвинга со скалы или ваш парень может подружиться с кем угодно, несмотря на то что может сказать только одну фразу на местном языке. Кроме того, путешествия позволяют парам обрести близость иного рода, чем в обычной повседневной жизни. Расскажем о лучших местах в мире для пар.

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Бали, Индонезия

Бали известен как "Остров богов". Здесь любая пара легко найдет занятие по душе. Пешие прогулки по пышной зелени, обезьяньим лесам и холмистым рисовым полям, танцы под диджейские сеты и световые шоу до рассвета, множество пляжей (от белоснежных песчаных берегов на южном побережье до более неожиданного черного песка, который вы увидите на северном и западном побережьях) – это всё о Бали.

Помимо исторических храмов и святынь, которыми славится остров, здесь также находятся высококлассные курорты на любой вкус.

Санторини, Греция

Санторини - это облачный оазис, который окутывает путешественников неземной фантазией, поэтому неудивительно, что он пользуется популярностью среди молодоженов, ищущих идеальное место для медового месяца. Романтика острова в значительной степени оправдывает себя: погуляйте по холмистым улицам в окружении ярко-белых стен и голубых крыш, а по вечерам полюбуйтесь невероятными закатами. Как только солнце садится, город загорается огнями, а дома, церкви и рестораны сияют, как звезды.

Сафари в Танзании

Помимо поездки в Танзанию, чтобы совершить поход на устрашающую гору Килиманджаро, многие посещают страну из-за невероятных мест сохранения дикой природы и национальных парков. Поездка на сафари позволит вам и вашей второй половинке получить новые впечатления: увидеть льва в дикой природе, впервые совершить поездку по африканским равнинам, усеянным баобабами, встретить кого-то из местного племени. Вы обязательно захотите посетить кратер Нгоронгоро, крупнейшую в мире бездействующую и неповрежденную вулканическую кальдеру.

Чашеобразная форма создает естественную границу для животных, повышая шансы, что любители сафари смогут увидеть всю Большую пятерку — льва, гепарда, носорога, слона и буйвола — во время экскурсии. Национальный парк Серенгети - еще одно популярное место для сафари из-за массовых сезонных миграций антилоп гну и зебр, большой популяции львов.

Тулум, Мексика

Два основных столпа многих романтических каникул — это интимная обстановка и захватывающие впечатления, а в Тулуме много и того, и другого. Вы можете чередовать отдых на тропических пляжах, подводное плавание с маской и трубкой в близлежащем парке водных развлечений, парке Шель-Ха, купание в естественной воронке (или сеноте) и посещение руин майя, которые составляют одно из самых нетронутых мест в своем роде. После дня, насыщенного отдыхом, приключениями или и тем, и другим, «вишенкой на торте» станет напиток в баре, который больше похож на джунгли.

Уистлер, Канада

Отличный способ сблизиться как пара — это заняться активным отдыхом, а катание на лыжах в горах Уистлер и Блэккомб отлично подходит как для опытных, так и для начинающих лыжников. Вы можете отправиться в горы по многочисленным трассам различной интенсивности, полюбоваться видом на заснеженные деревья с высоты полета из раскидистых гондол, сделать перерыв на обед и завершить день в одном из баров на склоне. Если после одного дня катания на лыжах у вас подкашиваются ноги, и вы устали от скоростного спуска, у подножия вершин вас ждет гораздо больше развлечений. Деревня Уистлер — это оживленный пешеходный центр с барами, магазинами и ресторанами.

Каппадокия, Турция

Для сказочного отдыха нет ничего более подходящего, чем пейзаж, буквально усеянный "сказочными дымоходами", представляющие собой высокие тонкие каменные конусы на скальных участках Каппадокии. Пещерные церкви, подземные города и дома, высеченные в скалах, создают причудливую ауру, обычно предназначенную для вымышленного мира. Паря высоко над скалистой местностью на воздушном шаре, вы почувствуете себя блуждающими астронавтами, открывающими цивилизацию на Луне — в любом случае, потусторонний опыт заставит вас вновь ощутить детское удивление и трепет.

Париж, Франция

Большинство клише стали ими по какой-то причине, как и в случае с романтической репутацией Парижа. Глядя на фотографии пар в Городе Света, вы практически можете увидеть мультяшные сердечки в их глазах, когда они обнимаются перед Эйфелевой башней. Париж и романтика сочетаются так же, как День Святого Валентина и шоколад, юбилейные ужины и вечер при свечах, предложения руки и сердца и всемирно известные достопримечательности… не случайно, что все они есть в Париже.

Хаконэ, Япония

Хотя Хаконэ и не так романтичен для прогулок по цветущей сакуре, как его сосед Киото, он находится в однодневной поездке от Токио и предлагает уединенный отдых самым расслабляющим способом: курорты на горячих источниках. Помимо отдыха в онсэн (горячих источниках) в традиционном рекане (японской гостинице), вы можете посетить природные достопримечательности, такие как озеро Аши и вулкан Фудзи, или посетить храм красной пожарной машины Хаконэ и музей скульптур под открытым небом. Множество вариантов транспорта также больше похожи на мини-приключения: лодки, канатные дороги, железнодорожные маршруты по горам.

Северное сияние в Северной Норвегии

Если вы считаете наблюдение за звездами романтическим занятием, то вам сюда. Этот регион занимает около трети территории Норвегии, считается лучшим местом для наблюдения за северным сиянием с осени до середины апреля, в то время как с мая по июль солнце все еще видно поздно ночью в результате явления, называемого "полуночное солнце". Отправляйтесь еще дальше на север на Шпицберген, самый северный населенный регион Европы, чтобы насладиться 24-часовым дневным светом с апреля по август. На противоположном конце на Шпицбергене в январе и феврале наблюдаются "полярные ночи", когда ночь длится около 24 часов, что делает северное сияние особенно заметным.

Порту, Португалия

Порту — это прибрежный торговый город, который переносит вас в более ранние времена с его мощеными улицами, церквями в стиле барокко и преобладанием семейных предприятий и портовых заводов, наиболее известных товаров экспорта региона. В близлежащей долине Дуоро вы можете посетить виноградники, где вино производится уже 2000 лет, попробовать вино, поучаствовать в сборе урожая, потоптать виноград. В городе, пропитанном культурой виноделия, вы и ваша вторая половинка можете опьянеть даже без вина.

Побережье Амальфи, Италия

Известное своей природной и архитектурной красотой побережье Амальфи является отличным выбором для романтического средиземноморского отдыха. Насладитесь природой, путешествуйте по небольшим деревням с живописным видом на море, посетите такие известные места, как "Изумрудный грот" (Grotta dello Smeraldo), средневековые церкви, сады и музеи. Если вам нужно побыть наедине, здесь вы найдете уединенные отели с видом на океан и роскошными удобствами.

Буэнос-Айрес, Аргентина

В шумной столице Аргентины у вас и вашей второй половинки не будет недостатка в развлечениях. Здесь вас ждут живая развлекательная программа, множество ресторанов и баров. Советуем посетить также оживленный район La Boca, известный танго-танцами и пешеходной дорожкой, вдоль которой выстроились ремесленные мастерские, дома и магазины, выкрашенные в яркие основные цвета.

Острова Уитсандей, Австралия

Находясь в самом сердце Большого Барьерного рифа, на 74 островах у побережья Квинсленда вы сможете познакомиться с невероятными местами. Пляж Уайтхейвен - один из самых известных пляжей с белым песком на островах, и, несмотря на то, что он является популярным местом для туристов, он простирается более чем на 4 мили, что позволяет легко найти свое собственное место. Кроме того, вы можете совершить несколько поистине незабываемых и романтических экскурсий, таких как полет над Сердечным рифом на вертолете, подводное плавание на Большом Барьерном рифе.

Барбадос

На западном побережье Барбадоса расположено несколько высококлассных курортов с различными предложениями, которые сделают ваш отдых на Карибах еще более незабываемым. Отправляйтесь на классические экскурсии по острову, такие как подводное плавание, частные морские прогулки, посетите местные достопримечательности - живописные сады Ханта и дом детства Рианны. Чтобы познакомиться с местной кухней и культурой, насладитесь приподнятым пятничным вечером в ресторане Oistins fish fry или отведайте лучший ром острова на винокурне Mount Gay rum distillery. Вы также можете расслабиться, просто наслаждаясь прекрасными пляжами. Вне зависимости, насколько вы активны, Барбадос является одним из лучших мест отдыха для пар. Некоторые отели предлагают уникальные впечатления для пар, желающих еще больше усилить романтику. Для незабываемого ужина отправляйтесь на утес, откуда открывается вид на воду в знойной, украшенной огнем обстановке.

Далматинское побережье, Хорватия

Чтобы провести незабываемый романтический отпуск, арендуйте лодку и проплывите вдоль побережья Далмации в Хорватии. Если вы начнете свое путешествие в Дубровнике и закончите в Сплите, вы получите всестороннее представление о стране, от морских исследований до осмотра достопримечательностей как небольших портовых городков, так и крупных. Оживленный сезон здесь длится с июня по начало сентября, но поездки, к примеру, в октябре — отличный вариант, если вы хотите немного больше тишины и уединения на берегу Адриатического моря.

Котсуолдс, Англия

Окунитесь в романтический период во время отпуска в живописной английской сельской местности. Холмы и поля усеяны самыми причудливыми городами, которые вы когда-либо находили - популярные остановки включают Стоу-он-те-Уолд, Буртон-он-те-Уотер и Касл-Комб.

Кауаи, Гавайи