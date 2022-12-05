Саудовская Аравия планирует превратить остров Синдала в курорт

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд объявил в понедельник о планах создания к 2024 году курорта на острове Синдала в рамках проекта строительства инновационного города Неом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Фото: Unsplash Unsplash

"Синдала станет первым курортом на территории Неома и центром яхтенного туризма на Красном море", - заявил наследный принц.

Он добавил, что реализация этого проекта будет способствовать развитию туристической отрасли в королевстве в рамках программы "Видение-2030".

По данным телеканала, на острове Синдала площадью 840 тыс. кв. м планируется обустроить пристань с 86 причалами, а также пляжи, яхт-клуб, гостиницы с номерами премиум-класса и апарт-отели. Состоятельным гостям предложат поля для игры в гольф и особое меню в ресторанах с видом на море. Новый курорт обеспечит работой 3 500 человек.

Неом (от греческого "нео" - "новый" - и первой буквы арабского слова "мустакбаль" - "будущее") - строящийся мегаполис на площади 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Инновационный город, о создании которого было объявлено в 2017 году, будет использовать только энергию солнца и ветра. Там же планируется реализовать масштабный проект по освоению 50 пустынных островов и превращению их в дорогие курорты. Инвестиционный потенциал превышает $500 млрд.