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1 час назад

Зачем греки выбрасывают керамику из окон

Катерина Саломе

В каждой стране свои традиции. Так, например, жители Греции выбрасывают из своих окон керамические горшки с водой. Делается это, как правило, во время Пасхи. Как эта традиция появилась, расскажет «Рамблер».

Зачем греки выбрасывают керамику из окон
Фото: pixabay.compixabay.com

Обычай бить керамику зародился на острове Кофру. Он приурочен к воскрешению из мертвых Иисуса Христа. О том, что сын Господа победил смерть и вышел из гробовой пещеры, первыми узнали благочестивые женщины. Они, согласно восточной традиции, пришли помазать мертвеца благовонными маслами. Увидев, что тела нет, а на его месте находится ангел, девушки от изумления выронили и разбили глиняные горшки.

Таким образом, бросая горшки разных размеров, жители острова Кофру повторяют евангельское событие и празднуют воскрешение Христа. Традиционные керамические сосуды приобрели со временем свое название – ботиды. Причем используются они разных размеров: от совсем крошечных до тех, что высотой в человеческий рост.

Среди местных жителей также существует поверье. Если человек пройдет под дождем из керамических осколков и найдет горлышко от разбитого горшка, то он весь год будет жить счастливо. Считается, что таким образом Бог награждает счастливчика за смелость достатком. Ежегодно это действо собирает большое количество людей, как местных жителей, так и туристов, которые с удовольствием и интересом наблюдают за происходящим.

Заграница,Иисус Христос,
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