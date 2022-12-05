Зачем греки выбрасывают керамику из окон

В каждой стране свои традиции. Так, например, жители Греции выбрасывают из своих окон керамические горшки с водой. Делается это, как правило, во время Пасхи. Как эта традиция появилась, расскажет «Рамблер».

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Обычай бить керамику зародился на острове Кофру. Он приурочен к воскрешению из мертвых Иисуса Христа. О том, что сын Господа победил смерть и вышел из гробовой пещеры, первыми узнали благочестивые женщины. Они, согласно восточной традиции, пришли помазать мертвеца благовонными маслами. Увидев, что тела нет, а на его месте находится ангел, девушки от изумления выронили и разбили глиняные горшки.

Таким образом, бросая горшки разных размеров, жители острова Кофру повторяют евангельское событие и празднуют воскрешение Христа. Традиционные керамические сосуды приобрели со временем свое название – ботиды. Причем используются они разных размеров: от совсем крошечных до тех, что высотой в человеческий рост.