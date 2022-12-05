Сколько стоят авиабилеты во Вьетнам с вылетом в декабре

В отсутствии прямого авиасообщения c Вьетнамом туристы выбирают маршруты перелета через другие страны. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдутся авиабилеты на регулярных рейсах в первой половине декабря из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Вьетнам не имеет ограничений на въезд и можно выбрать любое направление для путешествия. Из аэропортов Москвы построены разные варианты маршрутов. Среди пунктов назначения – Ханой, Хошимин, Нячанг, остров Фукуок и другие города.

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Например, Qatar Airways предлагает перелет Шереметьево-Доха-Хошимин. Время в пути – 16,5 часа. Стоимость кресла на 15 декабря в системе бронирования – 86,3 тыс. рублей.

Если вылететь из Домодедово 16 декабря с Emirates через Дубай до Хошимина, то общее время в дороге составит 22,5 часа при цене билета 69 тыс. рублей.

Почти сутки потребует маршрут из Внуково: на рейсе flydubai – на Дубай, далее длительная стыковка и пересадка на борт Emirates до Хошимина. В системе бронирования на 15 декабря – 76,7 тыс. рублей.

Также с одной стыковкой есть перелеты до Ханоя. Например, из Внуково самолет flydubai доставит в Дубай. там пересадка (5,5 часа) на самолет Emirates. Перелет займет 17 часов при стоимости 132,5 тыс. руб. на 17 декабря.

Немного дешевле – за 110,2 тыс. руб. можно улететь в Ханой из Домодедово на рейсах Emirates через Дубай с вылетом 13 декабря, в пути – 16 часов.

Из Шереметьево есть рейс «Аэрофлота» до Бангкока, далее самостоятельная пересадка (3,5 часа, для россиян виза не нужна) и посадка на рейс VietjetAir в Ханой. На 15 декабря билет стоит 81,2 тыс. рублей. На дорогу запланировано в системе бронирования 14,5 часа.

До аэропорта Камрань – ближайшего к курортному городу Нячанг – можно долететь минимум с двумя пересадками. В частности, 15 декабря вылететь с «Аэрофлотом» из Шереметьево до Бангкока. Далее 2,5 часа на самостоятельную стыковку; и на крыльях на Vietnam Airlines – сначала до Хошимина, а через 3 часа ожидания – рейс на Нячанг. Общее время заявлено – 18 часов при цене 66 тыс. руб. без багажа (при регистрации доплата).

На остров Фукуок доставляет тандем авиаперевозчиков: из Шереметьево – «Аэрофлот» с рейсом до Дели, вторая часть пути – на борту VietjetAir. Предусмотрена самостоятельная стыковка – 18 часов, необходима виза. На маршрут потребуется 29 часов и 53,5 тыс. руб. с вылетом 15 декабря.

Из Санкт-Петербурга также есть возможность попасть во Вьетнам. Например, на крыльях Emirates 15 декабря по маршруту Пулково-Дубай-Хошимин. Стоимость – 72 тыс. руб., в пути – 16,5 часа. Этот же перевозчик доставит в Ханой за 34 часа при стоимости билета 111,6 тыс. рублей. Если вылететь 14 декабря с Turkish Airlines – СПб-Стамбул-Ханой потребуется 89 тыс. руб. и те же полторы суток в дороге. До Фукуока из Пулково можно добраться с двумя пересадками за 80 тыс. рублей.

На бортах Turkish Airlines составлен маршрут Казань-Стамбул-Хошимин. Стоимость на 13 декабря в системе бронирования – 59,2 тыс. руб., затраты времени – 35,5 часа. На перелет из Казани в Ханой нужно 18,5 часа: сначала на рейсе flydubai – на Дубай, далее на самолете Emirates. Цена кресла на 14 декабря – 129,6 тыс. рублей.