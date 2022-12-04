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1 час назад

Почему самолеты не летают над Гималаями

Ferra.ru

Современным авиалайнерам запрещено летать над Тибетом и Гималаями. Точнее, для этого нужно получать специальное разрешение. А сделать это очень сложно, поэтому авиакомпании просто отказываются от этой идеи.

Почему самолеты не летают над Гималаями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главная проблема в получении разрешения на полёты над Гималаями - в том, что для этого нужно менять конструкцию самолёта. В лайнере в этом случае должен быть большой запас кислорода. Правительство Китая считает, что его должно хватать больше, чем на 20 минут, как во многих самолётах.

Если во время полёта произойдёт разгерметизация, то самолёт должен снизиться на высоту 3 метров над уровнем моря. А если такое случится над Тибетом либо Гималаями, то лайнер просто не сможет снизиться до этой высоты, так как средняя высота гребней Гималаев - 6 км, а Тибетского нагорья - 4,4 км. К тому же Тибетское нагорье занимает территорию в 2500 км с запада на восток и 1000 км с севера на юг.

Получается, что самолёту придётся пролететь как минимум несколько сотен километров перед тем, как он сможет снизиться.

Поэтому Международная ассоциация воздушного транспорта вместе с Китаем создала отдельные воздушные трассы над Гималаями. Было сделано это, конечно, для обеспечения безопасности пассажиров.

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