Расходы туристов в Бразилии достигли рекордного уровня

Расходы туристов в Бразилии за десять месяцев 2022 года превысили 4 миллиарда долларов США. Согласно статистике, опубликованной Центральным банком, это рекордный показатель за последние три года.

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По данным эмитента, в 2020 году туристы потратили в стране 2,9 миллиарда долларов США, а в 2021 году этот показатель достиг 3 миилиардов долларов США.