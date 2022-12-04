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2 часа назад

Расходы туристов в Бразилии достигли рекордного уровня

ТВ БРИКС

Расходы туристов в Бразилии за десять месяцев 2022 года превысили 4 миллиарда долларов США. Согласно статистике, опубликованной Центральным банком, это рекордный показатель за последние три года.

Расходы туристов в Бразилии достигли рекордного уровня
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

По данным эмитента, в 2020 году туристы потратили в стране 2,9 миллиарда долларов США, а в 2021 году этот показатель достиг 3 миилиардов долларов США.

Только в октябре этого года расходы составили 413 миллионов долларов США. Как сообщила государственная Бразильская туристическая компания (Embratur), результат октября указывает на тенденцию роста числа туристов в течение последних пяти месяцев. Об этом пишет The Rio Times.

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