Расходы туристов в Бразилии достигли рекордного уровня

Расходы туристов в Бразилии за десять месяцев 2022 года превысили 4 миллиарда долларов США. Согласно статистике, опубликованной Центральным банком, это рекордный показатель за последние три года.
По данным эмитента, в 2020 году туристы потратили в стране 2,9 миллиарда долларов США, а в 2021 году этот показатель достиг 3 миилиардов долларов США.
Только в октябре этого года расходы составили 413 миллионов долларов США. Как сообщила государственная Бразильская туристическая компания (Embratur), результат октября указывает на тенденцию роста числа туристов в течение последних пяти месяцев. Об этом пишет The Rio Times.