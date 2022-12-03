Туристов в Индонезии ждет тюрьма за интимную связь вне брака

В Индонезии уже в ближайшее время может вступить в силу новый Уголовный кодекс. Среди прочего в нем предусмотрено тюремное заключение за интимную связь вне брака. Статья будет действовать как в отношении местных жителей, так и иностранцев. Представители туриндустрии считают, что такое нововведение может оставить мусульманскую страну без туристов, сообщает Reuters.

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Правительство Индонезии должно принять новый УК 15 декабря. При этом обновить кодекс предлагали еще в 2019 году, однако это привело к массовым беспорядкам среди населения. Теперь же власти намерены проигнорировать протесты общественности и окончательно утвердить документ.

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В частности, в нем есть статья, которая может поставить под сомнение развитие Индонезии как туристического направления. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на один год для граждан, вступивших в половую связь вне брака. При этом формулировка в кодексе крайне размытая: о таком преступлении может сообщить только близкий родственник одного из партнеров. В качестве доказательства, видимо, рассматривается сам факт наличия заявления в полицию.

Против нововведения резко выступила Ассоциация работодателей Индонезии (APINDO), в которой состоят и представители местных принимающих компаний, отельеров и т. д. В организации уверены, что подобная статья «принесет больше вреда, чем пользы», особенно для бизнеса, работающего в сфере туризма и гостеприимства.

В APINDO также подчеркивают, что такие преобразования не оценят и западные инвесторы, которые намеревались вкладываться в экономику страны, развивать туринфраструктуру и строить гостиницы. Кроме того, это как минимум противоречит предыдущим шагам правительства по стимулированию туризма. Например, в октябре кабмин утвердил введение долгосрочной визы для иностранцев. Также в планах возобновление прямого авиасообщения со многими государствами, в том числе и Россией, для увеличения турпотока. Однако новый УК может свести все эти усилия на нет.