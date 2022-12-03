Топ-5 самых необычных аэропортов мира

Обычно аэропорты не считаются чем-то удивительным и способным привлечь внимание туристов. Но это большая ошибка, что они не могут считаться предметом искусства или темой для обсуждения.

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В этой статье рассмотрим пять необычных и удивительных аэропортов, нахождение в которых может запомниться навсегда и стать началом больших приключений.

Первое место в списке занимает маленький греческий аэропорт, расположенный на острове Кастелоризо, площадь которого составляет всего лишь девять квадратных километров. Аэропорт здесь крошечный, а скорее его нет: это просто будка и очень короткая взлетная полоса. Самолеты летают маленькие, и чтобы взлететь им необходимо сначала спуститься к воде, а уже потом подняться в воздух. Немножко жутковато, зато виды на остров и море открываются космические.

На втором месте находится аэропорт принцессы Юлианы на острове Святого Мартина (относится к Нидерландам). Он считается одним из самых опасных в мире. Взлетно-посадочная полоса находится очень близко к берегу, поэтому самолетам приходится пролетать над головами туристов в 10-20 метрах.

Аэропорт Гибралтар, относящийся к владениям Великобритании, почетно занимает третье место в этом рейтинге, потому что его ВПП пересекает автомобильная дорога, движение которой приходится останавливать, когда какому-то самолету или вертолету нужно зайти на посадку.

Удивительным и необычным является аэропорт Айс Ранвей в Антарктике, где посадочная полоса представляет собой чистый снег и лед. Правда, ей можно пользоваться только до начала декабря - потом ломается лед и уже нет никакой возможности приземлиться.

Еще одним достаточно экстремальным аэропортом считается аэропорт Ядин в Даочене, в Тибете. Он открылся в 2013 году и располагается на высоте 4411 метров над уровнем моря. Эта высота рекордна для размещения аэропорта, а сам терминал напоминает летающую тарелку.