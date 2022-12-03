«Когда моюсь, закрываю рот и нос»

С 22 ноября все ограничения на въезд для туристов сняла одна из самых контрастных и диковинных стран мира — Индия. Теперь путешественникам больше не нужно предъявлять на въезде сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР-теста и заполнять онлайн-анкету. Но отдых в южноазиатской республике подойдет далеко не каждому — здесь грязные хаотичные мегаполисы, дышащие бедностью и пылью, миксуются с роскошными дворцами, райскими пляжами с золотым песком и теплым океаном. Царящая повсюду антисанитария мирно уживается с богатой культурой и древними традициями. Многие туристы едут в густонаселенную страну в поисках «места силы» или приключений, но в ужасе покидают ее, обещая, что больше никогда сюда не вернутся. Другие, в свою очередь, считают, что Индия открыла им настоящий смысл жизни, и остаются там навсегда. Чего здесь стоит опасаться путешественникам и с чего начать свою поездку — выясняла «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Быстро и недорого

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Новость о полном открытии Индии многие россияне ждали с нетерпением, поскольку зимние туры на другие доступные курорты Азии начали сильно дорожать. Добраться из Москвы в Гоа можно довольно быстро — всего за шесть часов прямым рейсом «Аэрофлота» или Azur air. К тому же цены на путевки относительно низкие.

«Так, недельный тур на двоих в трехзвездочный отель стоит от 100 тысяч рублей, на две — от 110 тысяч рублей. В четырехзвездочной гостинице стоимость недельной путевки начинается от 105 тысяч рублей, двухнедельной — от 125 тысяч рублей. Неделя проживания в пятизвездочном отеле начинается от 140 тысяч рублей, две — от 185 тысяч рублей», — рассказали в туристическом агентстве «Лети-в-лето».

Однако это не окончательная цена тура. Еще необходимо дополнительно оплатить визу. Однократная стоит чуть больше трех тысяч рублей, многократная — 8,2 тысячи рублей. Ее либо вклеивают в паспорт, либо выдают онлайн. Туроператоры советуют получать визу в паспорт, поскольку это поможет избежать длинных очередей на дактилоскопию по прилете.

48 тысяч рублей стоит билет из Москвы до Гоа и обратно на одного человека без багажа

Разнообразная Индия

Многие начинают погружение в Индию с ее столицы. Сотканный из контрастов, яркий и многонациональный Дели поражает эклектичной архитектурой, пестрыми одеждами прохожих, современным центром и Старым городом. Гуляя по извилистым улочкам, туристы на каждом шагу встречают достопримечательности: Триумфальную арку на восточный манер — Ворота Индии, причудливую крепость из песчаника — Красный форт, мавзолей, похожий на дворец, — гробницу Хумаюна, или самый высокий в мире минарет — Кутб-Минар.

Туристы ездят в Агру, чтобы увидеть один из главных символов Индии — знаменитый мавзолей из белого мрамора Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом для любимой жены, а также посетить Город мечетей Фатехпур-Сикри

Любители ретрита и путешественники-паломники обычно отправляются в Ришикеш — мировую столицу йоги и ворота в Гималаи, откуда можно начать путешествие в горные районы страны. Город расположен в штате Уттаракханд, где река Ганг спускается с Гималаев. Туристы медитируют и расслабляются в местах с захватывающими дух горными пейзажами.

Те, кто хочет изучить йогу и индуистскую философию, часто селятся в ашрамах. Многие ашрамы стали местными достопримечательностями. Например, ашрам Махариши получил большую известность после того, как в нем останавливалась группа The Beatles. Помимо этого, можно отправиться в аюрведические центры, где омолаживают организм с помощью массажа, здорового питания и медитаций.

Еще одним местом паломничества стал древний город Варанаси в штате Уттар-Прадеш. Считается, что в Городе мертвых переплелись духовный и физический миры. Сюда приезжают, чтобы «смыть грехи в реке Ганг» или кремировать близких. Умереть в Варанаси — мечта индуиста, поскольку это означает, что наконец прекращается бесконечный цикл перерождений и душа попадает в лучший из миров. Ритуальные кремации совершаются на глазах у прохожих на ступенях, которые ведут от набережной к реке. После сожжения тела прах развеивают над Гангом.

Некоторые туристы пытаются это сфотографировать. С одной стороны, никакого запрета на съемку погребальных обрядов нет. С другой — местные жители не позволят сделать это бесплатно, поскольку продажа «разрешений» давно стала прибыльным бизнесом.

Один кадр может обойтись в пределах 300 рупий (230 рублей), целый день съемки — 15 тысяч рупий (11,2 тысячи рублей)

На руины Виджаянагара, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно посмотреть в небольшой деревне Хампи на севере индийского штата Карнатака. Помимо этого, здесь находятся важные индуистские храмы. Один из них — храм Пампапатхи, посвященный Шиве.

Еще одним древним городом, в котором переплелись индийская и мусульманская культуры, стал Хайдарабад с населением свыше шести миллионов человек. Он считается самым большим центром ювелирного искусства в стране. А также колыбелью современного индийского кино, поскольку в нем находится самая большая в мире киностудия Рамоджи. Одновременно на 800 гектарах можно снимать свыше 500 фильмов. Ежегодно студию посещают более миллиона туристов.

К тому же Хайдарабад прослыл индийской Кремниевой долиной, где находятся офисы крупнейших IT-компаний, включая Dell, Microsoft и Infosys.

Однако большинство туристов выбирают все же пляжный отдых в Индии. Путешественники любят ездить в Кералу, где отдых в окружении кокосовых пальм сочетается с экскурсиями и аюрведическими процедурами. В штате находятся одни из лучших индийских пляжей с белым песком: Алаппуза, Варкала, Ковалам, Кумараком и Марари. Ценители уединения и дайвинга любят посещать пляжи Виджаянагар, Карматанг, Радханагар и Рамнагар заповедных Никобарских и Андаманских островов-курортов.

На севере дешевле

Но самым известным курортом, безусловно, считается Гоа. Прибрежный штат делится на две части: Северную — шумную и демократичную — центр притяжения тусовщиков, хипстеров и поклонников аюрведы со всего мира и Южную — холеную и буржуазную, приспособленную для спокойного семейного отпуска. В этой части штата находятся дорогие отели, и создана вся инфраструктура для комфортного отдыха.

Лучше всего отдыхать на Гоа с октября по май

В Северном Гоа больше выбор жилья, питания и развлечений. При этом цены здесь гораздо ниже, чем на юге, рассказывает Павел Лебедев, несколько лет путешествовавший по Индии. «Тем, кто ищет общение и шумные тусовки, подойдут пляжи Анджуна, Арамболь, Бага в Северном Гоа. Семейным туристам лучше поехать на Вагатор, Кандолим и Калангут. Там находятся более-менее приличные отели и магазины. В основном гостиницы дешевые и очень скромные. Но сюда приезжают не за комфортом, а за свободой самовыражения. Вечеринки здесь не прекращаются. Кстати, Северный Гоа считается родиной музыки в стиле транс», — пояснил он.

В Южном Гоа на 27 километров растянулась пляжная зона. Лучшими пляжами считаются Ароссим, Беталбатим, Бетул, Бенаулим, Варка, Велсао, Кавелоссим, Кансаулим, Колва, Мажорда, Мобор, Сернабатим, Уторда.

По словам Павла, жилье можно бронировать как заранее, так и уже на месте. На выбор туристов отели, виллы на огромную компанию или гостевой номер в ней, бунгало на любой вкус и кошелек. «Друзья недавно арендовали уютный гест-хаус с огромной верандой на берегу моря, который стоил около 2,5 тысячи рублей в сутки», — рассказал Павел.

Россиянка Наталья впервые приехала в Индию два года назад и сразу влюбилась в страну. Сейчас отдыхает на Гоа в четвертый раз. По ее словам, в последнее время цены на жилье поднялись, но не сильно. Так, на месяц можно снять двухкомнатный этаж в доме за 26 тысяч рублей. Еще от пяти до десяти тысяч рублей нужно закладывать на аренду скутера, который в Индии называют байком.

Чтобы взять транспорт напрокат, нужны паспорт и водительские права. Водить в Индии непросто. Порой в стране отсутствуют дорожные знаки и разметка, а местные водители, простаивающие в многокилометровых пробках, не соблюдают даже минимальных правил дорожного движения. Российским туристам к тому же нелегко сразу привыкнуть к левостороннему движению в стране.

«В целом для самостоятельных туристов жилье и аренда байка обойдутся в 35 тысяч рублей, еще тысяч десять нужно закладывать на питание», — рассказывает туристка. По ее словам, один из главных плюсов Индии — низкие цены.

В Москве можно порой ничего не купить на полторы тысячи рублей, а здесь за 400-500 рублей можно взять по мешку фруктов и овощей. На Гоа можно купить свежайшую рыбу, только что выловленные креветки. Все это стоит недорого, особенно по сравнению с российскими ценами. Килограмм мяса и курицы стоит около 250 рублей

Павел советует обязательно попробовать на курорте тропические фрукты — кокосы, ананасы, манго, мангустины, — а также уделить внимание специям. И, конечно, морепродукты: креветки, крабы, скаты, акулы и лобстеры. Цены в разных заведениях могут сильно отличаться. В местных ресторанах цены в несколько раз ниже, а в туристических местах обед может стоить столько же, сколько и в московском кафе.

На юге цены на 20-30 процентов выше, чем на севере Гоа

Туристы, уставшие лежать на пляже, обычно отправляются в Старый Гоа посмотреть церкви и здания — наследие колониального прошлого страны: базилику Бон-Жезуш, церковь Святого Франциска Ассизского, а также форт Агуада. «В Гоа в целом нет суперизвестных достопримечательностей. Сюда можно приехать, как к бабушке в деревню, чтобы отдохнуть душой и телом. Здесь повсюду спокойствие, вкусная еда и приятные люди», — пояснил путешественник Павел.

Туристы, постоянно возвращающиеся в Индию, советуют начать знакомство со страной как минимум с двух недель.

Для первой поездки необходимо выбрать курорт поприличнее, с хорошей инфраструктурой, чтобы сложилось хорошее впечатление об Индии. Лучше всего для этого подойдут Гоа или Керала. Здесь не так грязно, как в остальных штатах. В другие города стоит ехать морально подготовленным, ведь далеко не везде в Индии созданы хорошие условия для туристов

Преступления стали нормой

Впрочем, многих путешественников отталкивают рассказы о царящей повсюду антисанитарии, а также сообщения СМИ о совершаемых в стране жестоких преступлениях.

Так, Индия занимает одно из первых мест в мире по уровню насилия на улицах. Особенно опасной она считается для женщин. Жестокие изнасилования, в том числе групповые, давно стали привычными. В 2022 году в стране зафиксировали 31,6 тысячи случаев надругательства. И это только официальные данные — в большинстве случаев пострадавшие женщины не обращаются в полицию.

Столь высокий уровень насилия во многом обусловлен патриархальным укладом жизни. Индианки, особенно в наиболее бедных и менее образованных кругах, занимают зависимое положение в семье и считаются собственностью мужей. Порой СМИ сообщают, что жертвами жестоких преступлений становятся и туристки

Периодически в газеты просачиваются новости об орудующих в Индии мафиозных группировках, которые грабят путешественников, а также похищают туристок, накачивают их наркотиками и продают в рабство. При этом больше всего преступников привлекают именно девушки европейской внешности.

Поэтому туристкам советуют не путешествовать в одиночку, не доверять таксистам и разного рода зазывалам, одеваться максимально скромно. Лучше всего для поездки по стране подойдет местная свободная одежда, закрывающая ноги и руки. Обращаться рекомендуют в проверенные туристические агентства с профессиональными гидами, знающими маршруты до мелочей.

Индийские жулики постоянно придумывают, как развести туристов на деньги. В ход идут всевозможные схемы, поэтому путешественникам нужно не терять бдительность и не платить аванс за услугу, в противном случае ее поставщик может потерять интерес и улизнуть.

Самыми опасными местами в Индии считаются бедные районы столицы, трущобы других крупных городов страны, а также отдаленные деревни, где редко встречают туристов.

«Очень много бездомных»

Путешественница Светлана Зотова, много раз бывавшая в Индии, также посоветовала более активно соблюдать санитарные меры и повсюду пользоваться антибактериальными средствами. «Я чищу зубы водой из бутылки, а когда моюсь в душе, закрываю рот и нос, не ем ничего сырого. В Индии грязно везде. В Нью-Дели на центральных улицах может быть чисто, а если завернуть за угол два метра, там просто ужас. Очень много бездомных, которые спят на картонках. Но это не те бездомные, которые пропахли алкоголем, это скорее бродяги», — пояснила она.

Туроператоры рекомендуют путешественникам перед поездкой в страну сделать прививки от дифтерии и столбняка, гепатита А и В, полиомиелита и брюшного тифа, а также оформить хорошую медицинскую страховку

В основном туристы сталкиваются с различными кишечными заболеваниями, поскольку кухня в Индии специфическая: блюда обильно посыпаны специями и сдобрены острыми приправами. «Все это хочется попробовать. Вообще в Индии очень интересно, колоритно, попадаешь будто в другой мир, где запах специй смешан с ароматом благовоний», — рассказывает Наталья.

По ее словам, туристам нравится то, что в Индии не надо гнаться за роскошью.

В стране очень скромный сервис, скромные дома и отели, нет фешенебельных ресторанов. Люди, привыкшие к комфорту, могут здесь сойти с ума. Но неприхотливым туристам понравится эта свобода. Здесь одеваешься как хочешь, здесь люди могут спокойно самовыражаться

По мнению путешественницы, индийцы в целом хорошо относятся к россиянам. «Они любят наших туристов. Единственное — на пляжах пристают, просят разрешения сфотографироваться. Один русскоговорящий индиец рассказал, что потом эти снимки будут показывать дома и хвастаться, что они тусовались с русскими», — отметила Наталья.