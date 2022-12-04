Нячанг-2022: что увидят туристы в декабре

До пандемии курорты Вьетнама были среди популярных зимних направлений для россиян. Чаще всего туристы выбирали Нячанг. После отмены карантинных ограничений сюда вновь потянулись отдыхающие. Корреспондент TourDom.ru посетил Вьетнам в декабре и узнал, насколько удобно и комфортно сейчас в этом городе.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Без визы – на 15 дней

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В курортный Нячанг удобно прилететь через международный аэропорт Камрань. Несколько лет назад здесь построили современный терминал.

Российские граждане могут находиться в стране без визы до 15 дней (на Фукуоке – 30 дней без права выезда с острова). По прилете необходимо сразу пройти на паспортный контроль и получить отметку о въезде.

При заблаговременном оформлении электронной визы на 30 дней пассажиров ждут у иммиграционного офиса. После оформления документов – также паспортный контроль.

В аэропорту Камрани процесс прохождения границы происходит быстро: нет ни дактилоскопии, ни фотографирования, и рейсов пока немного. В таможенной зоне – «зеленый коридор». В общем зале прилета – выдача багажа и несколько обменных пунктов. При выходе из здания багаж пропускают через сканер.

До отелей Нячанга – порядка 25–30 км, которые можно проехать на городском автобусе, частном минивэне или такси за 80–200 тыс. донгов (кросс-курс: 1 рубль – около 400 вьетнамских донгов).

Отели Нячанга

Основная часть отелей – рядом с морем, в так называемой европейской части города. В этот туристический район входит с десяток кварталов между пляжной, второй и третьей улицами. На начало декабря часть гостиниц и гостевых домов – закрыта. Например, напротив пляжа «на замке» – трехзвездочные отели Majestic, Lammy, Oriental, Dream, а также – Blue Pearl Hotel, где идут ремонтные работы.

На второй-третьей линиях, в частности, не принимают гостей «четверки» Art Nest и Stella Maris Hotel, а в Grand Tourane и December Hotel – ремонт. Не светятся по вечерам окна в Galina Hotel & Spa 4*, пустуют и многие другие отели.

В ожидании потока туристов гостиницы существенно снижают цены. На начало декабря на сайте бронирования номер делюкс в Queen Ann Nha Trang Hotel 5* можно было снять за 2600 руб. в сутки, включая завтрак. Скидка – 70%. Цена на улучшенный двухместный номер в Majestic Premium 4* составляла 35% от базовой – 1600 руб. со «шведским столом» по утрам.

В экономклассе стоимость двухместного номера – от 500 руб. за ночь на первую декаду декабря. К примеру, на 50% до 200 тыс. донгов снизил цены небольшой отель Alpha Bird Nha Trang, который позиционирует себя как 4*.

Как правило, в подобных отелях комнаты по 18–20 квадратов. Нередко – без полноценных окон или с окном в общий коридор. А заявленный в описании бассейн – чисто символический – на крыше 10–20-этажного здания. Также далеко не все отели в Нячанге имеют номера с балконами.

Как сейчас выглядит Нячанг

В начале декабря на центральном пляже Нячанга малолюдно, как, прочем, и на туристических улицах. Редкие шезлонги с зонтиками принадлежат отелям, которые арендуют часть общественного пространства. Основная часть пляжного оборудования стоит зачехленная или находится в плачевном состоянии.

В паре мест на большом пляже есть возможность ополоснуться от морской воды. А вот найти общественный туалет – проблема. Купающихся сейчас еще меньше, чем отдыхающих: зимой на море чаще всего волны до 1,5 м.

Зато вдоль побережья достаточно удобный променад. Парковая зона ухожена: дворники убирают и подметают дорожки и газоны. Символ города – здание в виде Лотоса – на капитальном ремонте.

О прошедшей пандемии напоминает полностью разрушенный Story Beach Club с рестораном и бассейнами, который известен россиянам как парк Горького. Также много закрытых магазинчиков, которые раньше обслуживали туристов.

Порой сложно найти место для обеда или ужина, если не хочется идти в BBQ-буфет за 255 тыс. донгов с неограниченным подходом. В турзоне часть кафе закрыта, почти не видно уличного фаст-фуда. Также сейчас нет и импровизированного ночного рынка с готовой едой и фруктами на так называемой русской улочке, что рядом с бывшим парком Горького.

Среди неудобств можно назвать отсутствие привычных обменных пунктов. На первой линии только в одном месте удалось обменять деньги – в небольшом ювелирном магазине. Несколько предложений об обмене валюты есть на второй улице – в паре уличных турагенств и в ювелирном. Возможно, все изменится с потоком туристов…

В туристической зоне есть банкоматы, но не видно отделений банков. Офисы для обмена денег возможно найти только через гугл-карту. С собой на отдых предпочтительно везти 100-долларовые купюры выпуска после 2006 года и без пометок на банкнотах – курс будет чуть выше.

Экскурсии: что открыто для туристов во Вьетнаме

В Нячанге туристам доступны все местные достопримечательности. Среди них – экскурсии в храм По Нагар и пагоду Лонг Шон, фотосессия в саду Камней и знакомство с фауной в Музее океанографии. До этих мест можно доехать самостоятельно, только надо учесть, что описание маршрутов городских автобусов на сайтах в Интернете не полностью соответствует сегодняшним реалиям.

Удобно взять обзорный тур по городу – стоимость 27 долларов. До 40 долларов стоят экскурсии на близлежащие острова и водопады. Есть организованные поездки в горный Далат.

Среди популярных мест – Vinpearl Land, что на острове напротив Нячанга. Кроме аквапарка здесь есть дельфинарий и аттракционы. Стоимость – 750 тыс. донгов, для детей небольшого роста и во второй половине дня – дешевле. Питание – дополнительная статья расходов. В настоящее время канатная дорога до парка не работает: туристов доставляют на паромах. Анонсировано, что работу канатки возобновят в начале 2023 года.