Туристы в Амстердаме могут остаться без взрослых развлечений

Амстердам может пересмотреть свои подходы к отдыху туристов. Жители предлагают прекратить продажи каннабиса по выходным, запретить работу кофешопов и сократить время работы баров и жриц любви. Курение и употребление алкоголя могут объявить вне закона в некоторых частях города. Все эти предложения будут рассмотрены на заседании городского совета Амстердама 21 декабря.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

За светом красных фонарей многие забывают, что Амстердам долгое время привлекал туристов как экскурсионный центр. Многие сюда ехали за достопримечательностями, неповторимой архитектурой ну или хотя бы за прогулкой по местным каналам.

К сожалению, россиянам с весны 2022 года путешествия в Амстердам практически недоступны. Прямых рейсов нет, а маршруты с пересадкой дороги. Наиболее удобным вариантом добраться до Нидерландов в этом случае является стыковка в Стамбуле.

Если лететь в ближайшие выходные, то поездка туда-обратно с Turkish Airlines обойдется в 92 тыс. руб.

Путешествие на новогодние каникулы стоит минимум 120 тыс. руб. на одного человека. После новогодних праздников цены на тот же маршрут порядка 80–90 тыс.