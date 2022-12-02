Туристы в Амстердаме могут остаться без взрослых развлечений

Амстердам может пересмотреть свои подходы к отдыху туристов. Жители предлагают прекратить продажи каннабиса по выходным, запретить работу кофешопов и сократить время работы баров и жриц любви. Курение и употребление алкоголя могут объявить вне закона в некоторых частях города. Все эти предложения будут рассмотрены на заседании городского совета Амстердама 21 декабря.
За светом красных фонарей многие забывают, что Амстердам долгое время привлекал туристов как экскурсионный центр. Многие сюда ехали за достопримечательностями, неповторимой архитектурой ну или хотя бы за прогулкой по местным каналам.
К сожалению, россиянам с весны 2022 года путешествия в Амстердам практически недоступны. Прямых рейсов нет, а маршруты с пересадкой дороги. Наиболее удобным вариантом добраться до Нидерландов в этом случае является стыковка в Стамбуле.
Если лететь в ближайшие выходные, то поездка туда-обратно с Turkish Airlines обойдется в 92 тыс. руб.
Путешествие на новогодние каникулы стоит минимум 120 тыс. руб. на одного человека. После новогодних праздников цены на тот же маршрут порядка 80–90 тыс.
Бюджетные варианты попадаются крайне редко, но в январе 2023 года, например, есть шанс слетать на Pegasus Airlines в оба конца за 28 тыс. туда-обратно с длительными пересадками. И это с багажом.