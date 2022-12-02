Россиянам рассказали, где недорого отметить Новый год

Тем, кто не привык сидеть дома в новогодние праздники, туроператоры предлагают по-новому взглянуть на отдых в Белоруссии. Да, это, конечно, не Мальдивы с Дубаем, но и цена совсем другая — от 38 000 рублей за двоих на 3–4 дня. Чем заняться, каждый найдёт для себя — можно и здоровье подлечить, и походить по брендовым магазинам, которых уже нет в России, и окультуриться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Цены на туры в Белоруссию всё ещё держатся на уровне 2021-го. Лишь у некоторых туроператоров стоимость увеличилась на 3–5%. Традиционно люди отправляются в Белоруссию за лечебно-оздоровительным отдыхом. Но в последнее время растёт популярность и сити-туров в Минск. Всё чаще россияне отправляются в белорусскую столицу, чтобы затариться в брендовых магазинах, которые ушли из России, или оформить местную банковскую карту. Потом ей можно будет расплачиваться и за границей.

Интересный тренд: чтобы отдых всё-таки удался, многие туристы предпочитают останавливаться не где-нибудь, а в SPA-отелях — не в море, так хоть в бассейне поплавать. В Белоруссии такие номера подешевле, чем в России. Короче, отдых получается неплохой. У операторов уже появились как раз такие туры. Так что если вы ещё не определились, куда отправится на новогодние праздники, можно рассмотреть и бюджетный белорусский вариант. Только учтите, что ещё немного — и недорогие гостиницы и санатории разберут. Всплеск ожидается в ближайшие две недели.