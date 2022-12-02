В Норвегии планируют ввести туристический налог в 2024 году

Власти Норвегии обсуждают возможность введения в 2024 году нового вида налога для туристов, прибывающих в страну. Информацию передает интернет-издание The Local Norway.

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Правительство Норвегии планирует включить туристический налог в проект бюджета на 2024 год. Представитель министерства финансов страны Ларс Ванген сообщил, что правительство изучит все возможности разработки такого налога.

Предположительно, туристам необходимо будет запалтить налог за проживание в отелях, а также за покупку различных сувениров.