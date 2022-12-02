В Норвегии планируют ввести туристический налог в 2024 году

Власти Норвегии обсуждают возможность введения в 2024 году нового вида налога для туристов, прибывающих в страну. Информацию передает интернет-издание The Local Norway.
Правительство Норвегии планирует включить туристический налог в проект бюджета на 2024 год. Представитель министерства финансов страны Ларс Ванген сообщил, что правительство изучит все возможности разработки такого налога.
Предположительно, туристам необходимо будет запалтить налог за проживание в отелях, а также за покупку различных сувениров.
Стоит отметить, что в Норвегию ежегодно отправляется путешествовать более 10 миллионов туристов из разных уголков планеты. Многие из отдыхающих отмечают достаточно высокие цены на такое путешествие. Введение туристического налога станет еще одной дополнительной тратой для туристов, приезжающих в Норвегию.