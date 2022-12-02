Жители Кубани не смогут зимой быстро и дешево попасть в Таиланд

Жители 15 городов России смогут добраться в Таиланд зимой на чартерном рейсе по ценам 2019 года. В ассоциации туроператоров России сообщили подробности.

«Королевство станет фаворитом у путешествующих россиян в зимнем сезоне из-за обширной чартерной программы по привлекательным ценам. 4 декабря стартует полетная программа из Петербурга на Пхукет. А сегодня, 2 декабря старт программы из Уфы на Пхукет», – говорится в сообщении.

Туры доступны из 15 городов страны, но в этом списке нет ни одного южного. В Краснодарском крае на данный момент работает единственный аэропорт Сочи, остальные закрыты из-за спецоперации.

Из Сочи зимой можно попасть в Таиланд только с пересадками в Турции, Азербайджане, Манаме или российских городах. Все маршруты займут по времени от 15–20 часов до двух суток. Кроме того, иногда во время пересадки может потребоваться виза той или иной страны.