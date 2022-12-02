Жители Кубани не смогут зимой быстро и дешево попасть в Таиланд

Жители 15 городов России смогут добраться в Таиланд зимой на чартерном рейсе по ценам 2019 года. В ассоциации туроператоров России сообщили подробности.
«Королевство станет фаворитом у путешествующих россиян в зимнем сезоне из-за обширной чартерной программы по привлекательным ценам. 4 декабря стартует полетная программа из Петербурга на Пхукет. А сегодня, 2 декабря старт программы из Уфы на Пхукет», – говорится в сообщении.
Туры доступны из 15 городов страны, но в этом списке нет ни одного южного. В Краснодарском крае на данный момент работает единственный аэропорт Сочи, остальные закрыты из-за спецоперации.
Из Сочи зимой можно попасть в Таиланд только с пересадками в Турции, Азербайджане, Манаме или российских городах. Все маршруты займут по времени от 15–20 часов до двух суток. Кроме того, иногда во время пересадки может потребоваться виза той или иной страны.
Из-за сложности маршрута улететь быстро и дешево в Таиланд из Сочи не получится: цены на декабрь начинаются от 49 тысяч рублей за билет в один конец, багаж не входит в стоимость. Например, попасть на тайский Самуи из Сочи можно через Новосибирск, Красноярск, время в пути – от 20 часов. На Пхукет – через Москву за 15 часов. Раньше можно было долететь из Краснодара за 8–10 часов прямым рейсом. Отметим, по данным администрации Сочи, на Новый год загрузка отелей на курорте прогнозируется на 90 %.