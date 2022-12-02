Популярная европейская страна введет налог для туристов

Правительство Норвегии собирается ввести налог на туризм в 2024 году, который позволит компенсировать расходы муниципалитетов на содержание популярных туристических мест. Об этом сообщает портал The Local Norway.

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По данным издания, ежегодно популярную европейскую страну посещает свыше десяти миллионов туристов со всего мира, многие из них которых отмечают высокую стоимость поездки. При этом после вероятного введения налога пребывание в Норвегии может стать еще дороже.