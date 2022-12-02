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1 час назад

Популярная европейская страна собралась ввести налог для туристов

Lenta.ru

Правительство Норвегии собирается ввести налог на туризм в 2024 году, который позволит компенсировать расходы муниципалитетов на содержание популярных туристических мест. Об этом сообщает портал The Local Norway.

Популярная европейская страна введет налог для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, ежегодно популярную европейскую страну посещает свыше десяти миллионов туристов со всего мира, многие из них которых отмечают высокую стоимость поездки. При этом после вероятного введения налога пребывание в Норвегии может стать еще дороже.

Предполагается, что налогом будет облагаться размещение в отелях и гостиницах, покупка сувениров и других товаров и услуг в сфере туризма. А полученными средствами власти планируют покрывать расходы местных муниципалитетов на содержание достопримечательностей, пешеходных троп и уборку мусора, который оставляют приезжие.

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