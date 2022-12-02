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4 часа назад

Туры в Таиланд за 50 тысяч снова стали реальностью

TourDomиещё 2

В телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» специалисты обсуждают стоимость отдыха в Таиланде с отправлением из разных городов. Оказалось, что по весьма привлекательным прайсам могут отдохнуть на Пхукете жители Хабаровска. С конца ноября из города начали летать самолеты AZUR air в дополнение к уже существующим рейсам «Икара». Появление новой полетной программы отразилось на ценах. Например, тур в Tuana Patong Holiday 3* с 6 декабря на 9 ночей обойдется в 90 тыс. руб. на двоих (размещение в стандартном номере без питания). Чуть дороже на тот же период стоит Trend Kamala Resort 3* вблизи пляжа Камала (94 тыс. руб.).

Туры в Таиланд за 50 тысяч снова стали реальностью
Фото: TourDomTourDom

Интересные предложения можно найти на декабрь и с вылетом из Москвы. Тур с размещением в Memo Suite 3* в Паттайе на 9 ночей с 7 декабря можно приобрести за 98 тыс. руб. на двоих. Стоимость отдыха в 4* начинается от 105 тыс. на двоих (Unique Regency Pattaya 4* с завтраками). Десять дней на Пхукете обойдутся в сумму от 124 тыс. при размещении в 4* (Maikhao Hotel Managed By Centara).

Турагентов удивляет разница в ценах на туры с отправлением из Иркутска и Владивостока. «Бронировала две семьи на Паттайю (хотят встретиться на отдыхе), – говорит Жанна. – Турпакет на февраль на 10 ночей в отель 3* на завтраках из Владивостока стоит 207 тыс. на двоих, а из Иркутска – 165». При этом на декабрь можно забронировать тур с вылетом из Иркутска еще дешевле – за 96 тыс.

Отметим, из города на Пхукет летают сразу три рейса – AZUR air и «Икар», с декабря появилась и новая программа AZUR в Паттайю. Правда, из Владивостока перевозки не меньше: на Пхукет, в Бангкок и Паттайю выполняются по два еженедельных вылета.

Не в восторге от цен и представители розницы из Перми: «Ну как так? Мы ближе к Таиланду, чем Москва. Почему у нас тур стоит как минимум 135 тыс. без питания?»

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