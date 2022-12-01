Туристы могут сэкономить на перелетах в Дубай и на Мальдивы

Цены на авиабилеты в новогодние даты по востребованным направлениям растут с каждым днем, а перелеты в некоторые страны могут соревноваться по стоимости с проживанием. Чтобы сэкономить, стоит взять отпуск во второй половине января и присмотреться к рейсам после старого Нового года. Редакция TourDom.ru составила подборку выгодных предложений перевозчиков с вылетом из Москвы в ОАЭ, ЮАР, на Мальдивы и Шри-Ланку.

Фото: TourDom TourDom

Без пересадок можно совершить бюджетную поездку в Абу-Даби на рейсах арабского лоукостера Air Arabia Abu Dhabi. В период с 21 по 31 января билеты round trip обойдутся в 31 тыс. руб.

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Если доплатить 5,5 тыс. руб., то в те же дни можно отправиться в Дубай напрямую из Внуково. Кресла продает иностранная авиакомпания flydubai, время в пути составит 5,5 часа. В стоимость включен багаж до 20 кг.

Экономичный перелет на Шри-Ланку предлагает Gulf Air в период с 14 по 28 января. Перелет в Коломбо и обратно с пересадкой в Манаме и технической остановкой в Мале стоит 47 тыс. руб., включая багаж. Для сравнения: прямые рейсы «Аэрофлота» практически в тех же числах стоят почти вдвое дороже – 86,8 тыс. руб.

Эта же авиакомпания позволяет выгодно слетать на Мальдивы: путешествие с 23 января по 6 февраля обойдется в 50,8 тыс. руб., за чемодан доплачивать не нужно. По пути в Мале есть стыковка в Бахрейне – в аэропорту придется провести 8,5 часа, зато при возвращении домой ожидание займет 3,5 часа.

Относительно недорогие авиабилеты можно купить в крупнейший город ЮАР Йоханнесбург. Ethiopian Airlines продает билеты в обе стороны с пересадкой в Аддис-Абебе за 44,5 тыс. руб. Багаж весом до 23 кг входит в стоимость поездки. Транзит будет коротким – 2 часа при перелете туда и 3 часа на обратном пути.