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2 часа назад

Чем удивит путешествие по Индонезии на парусной яхте

Antenna Daily

Парусная яхта Vela была создана для современных искателей приключений и опытных путешественников, стремящихся исследовать самые отдаленные уголки индонезийского архипелага. На ее борту расположено шесть комфортабельных люксов, а также общие зоны отдыха. Максимальная вместительность — до четырнадцати гостей без учета членов экипажа.

Чем удивит путешествие по Индонезии на парусной яхте
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

Каждый чартер полностью ориентирован под запросы конкретной группы гостей. В программу путешествия входят самые разнообразные активности: от снорклинга, вейкбординга, водных лыж, серфинага до дайвинга с мантами и пеших прогулок в самых живописных местах архипелага. Например, по заповеднику, где обитает редкий вид варанов Комодо. Vela идеально подходит для семей и больших компаний друзей, которые больше всего ценят приватность и качественный отдых.

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Отдельного внимания заслуживает дизайн яхты — сложно поверить, что это классическое морское судно. Внутри оно больше напоминает элегантный пятизвездочный отель. Интерьер каждого люкса выполнен в классическом стиле с обилием итальянских тканей в декоре, а также изготовленной на заказ мебелью из тикового дерева. Ванные комнаты в номерах облицованы плиткой ручной работы, произведенной в Убуде, а также оснащены фурнитурой, разработанной Филиппом Старком. Произведения искусства, собранные на яхте, были собраны в сотрудничестве с ведущими галереями Джакарты, Джокьякарты и Бали. В основном на борту представлены произведения современных индонезийских художников.

Верхняя палуба Vela идеально подходит для утренней медитации и занятий йогой. Также по запросу там проходят сеансы расслабляющего массажа. На борту всегда присутствует высококвалифицированный массажист и инструктор по йоге — все для того, чтобы даже в путешествии гости могла придерживаться привычных ритуалов.

По части гастрономии Vela также нет равных. Ужины, как правило, сервируют на открытой террасе на просторной кормовой и передней палубах. Завтраки и обеды подают в уютном зале, либо на пляже, если лодка пришвартовалась к берегу. Шеф-повар и его команда делают ставку на сезонные продукты, которые ежедневно доставляют на кухню с местных рынков. Особое место в меню отведено блюдам из рыбы и морепродуктов, которые покупают напрямую у местных рыбаков. В своей работе команда поваров Vela по-новому интерпретируют блюда местной и европейской кухонь, приглашая гостей познакомиться с богатым разнообразием гастрономии архипелага.

Заграница,Филипп Старк,
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