Российские туристы успеют встретить Новый год в Европе

Редакция TourDom.ru выяснила, в консульствах каких стран еще можно успеть оформить шенгенскую визу до Нового года.

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По информации экспертов и отзывам туристов, самый выигрышный вариант получить мультивизу – Франция. В среднем процесс займет около 2 недель. Однако слоты поймать крайне сложно. Консульство не планирует прерывать работу – даже 24 и 31 декабря они будут работать до 14 часов.

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Гораздо больше любят отдыхать итальянские дипломаты – консульство будет закрыто не только в Рождество, но и на следующий день – День святого Стефана. В визовом центре рекомендуют подавать документы минимум за 15 дней. «На 15 декабря сегодня есть еще достаточно слотов. Также можно мониторить более ранние дни, люди периодически отменяют записи – проверяйте», – ответили на горячей линии call-центра. Впрочем, как заверяют эксперты, сроки оформления итальянских шенгенов составляет от 3 недель.

В визовом центре Греции свободные слоты есть на ближайшие дни. Так что если верить рекомендациям сотрудников подавать минимум за 15 рабочих дней, то шанс успеть есть. Отдыхать визовый центр и консульство планируют лишь последние дни декабря, начиная с 29-го числа. На практике оформление греческого шенгена занимает до 3 недель.

Визовый центр Испании рассматривает документы в среднем до 3 недель. В католическое Рождество работать здесь не планируют. Ближайшую свободную запись на подачу документов можно найти не раньше, чем через 7–10 дней с момента обращения.

Немецкая виза, если повезет, может быть оформлена и за 7 дней. Нет проблем и с записью – ближайший свободный слот онлайн-система предлагает уже на следующий день. Однако здесь, по отзывам, часто приходят отказы. Отдыхать немецкая дипмиссия планирует 26 и 31 декабря.

«На текущий момент самый реальный вариант – это Франция. Дают хорошие визы 90/180 даже в чистые паспорта, но есть проблема с записью. Греция оформляет документы от 5 дней, но дает шенген только под даты поездки. Жадничает по срокам и Испания, и ждать этой визы придется дольше. Консульство Италии – примерно тот же вариант, а еще и может дать отказ из-за неотъезженной предыдущей визы или неправильно отъезженной. Германия оформляет быстро – 5–7 дней, но отказы получают даже заявители с отличными документами», – рассказывает руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт.