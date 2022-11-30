Невероятные кадры извержения вулкана, который спал 38 лет

28 ноября 2022 года в штате Гавайи Соединенных Штатов Америки началось извержение вулкана Мауна-Лоа. По объему и площади подошвы этот щитовой мегавулкан уступает лишь подводному массиву Таму. В последний раз он извергался с 24 марта по 15 апреля 1984 года – почти 40 лет назад.

1/7 28 ноября 2022 года в штате Гавайи Соединенных Штатов Америки началось извержение вулкана Мауна-Лоа. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 По объему и площади подошвы этот щитовой мегавулкан уступает лишь подводному массиву Таму. Фото: Соцсети 3/7 В последний раз он извергался с 24 марта по 15 апреля 1984 года – почти 40 лет назад. Фото: Соцсети 4/7 Специалисты отмечают, что для городов и поселений, расположенных на склонах поблизости, опасности Мауна-Лоа в этот раз не представляет. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Жители ближайших городов в безопасности, потому что лава находится в пределах вершины Фото: Соцсети 6/7 Однако в пресс-службе Центра наблюдения за вулканами сообщили, что уровень опасности все же обозначили красным – максимальным уровнем. Фото: Соцсети 7/7 Такие меры предосторожности связаны с тем, что в воздух выбрасываются вулканический пепел и вулканическое стекло, а это опасно для самолетов. Фото: Соцсети

Специалисты отмечают, что для городов и поселений, расположенных на склонах поблизости, опасности Мауна-Лоа в этот раз не представляет, так как лава находится в пределах вершины.

Однако в пресс-службе Центра наблюдения за вулканами сообщили, что уровень опасности все же обозначили красным – максимальным уровнем. Это важная информация для всех воздушных рейсов, чьи маршруты пролегают в районе извержения вулкана. Такие меры предосторожности обусловлены тем, что в воздух выбрасываются вулканический пепел и вулканическое стекло, что представляет опасность для самолетов.

Выйдет ли лава за пределы вершины – неизвестно, однако в более чем половине случаев извержения Мауна-Лоу этого не происходило.