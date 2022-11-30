Чем Азербайджан привлекает туристов

Азербайджан стал одним из самых популярных туристических направлений для жителей СНГ. Многие едут зимой ради горнолыжных курортов. Других манит древняя архитектура и места, где снималась знаменитая комедия «Бриллиантовая рука», передает корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Фото: Мир24 Мир24

Самая высокая точка Баку – Нагорный парк. Отсюда открывается вид на город и бухты. Место, обязательное к посещению.

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«Замечательный красивый вид, фотографии получаются просто шикарные. Мы хотим сходить в старый город, там говорят, есть улица «Черт побери», где снимался знаменитый фильм», – рассказала туристка Нина Гафурова.

В этом месте, в кварталах старого города, где и снимался фильм Леонида Гайдая, туристы любят повторять знаменитую сцену. Падающих почитателей творчества режиссера здесь можно встретить ежедневно. Вообще в Ичери Шехер всегда много туристов. Одни фотографируются на фоне достопримечательностей, другие приходят за сувенирами. Гости любят Баку за контрасты. Древность в столице гармонично сочетается с современностью.

«Меня поразила такая культура речи, поведение, архитектура. Очень особенный, атмосферный город, отличается от всех городов. Здесь уживается старина, такая вот глубокая старина, и современнейшие постройки, современнейшие здания, которые кроме Дубая я нигде не видела. Особенно меня еще впечатлила набережная – бульвар», – рассказала туристка Светлана Кузина.

Бакинский бульвар – одно из знаковых мест. Ему больше сотни лет. Прогуливаясь, туристы дышат здесь морским воздухом, а местные жители встречаются с близкими.

«В Москве уже мороз и снег. А здесь солнце, тепло. Я впервые увидела, как растет хурма. Потому что обычно только на прилавке, а тут на деревьях, в естественных условиях. Спелые гранаты на деревьях – это просто потрясающие», – рассказала туристка Татьяна.

Полюбоваться природой можно и на юге Азербайджана. На автобусе за шесь манатов или 232 рубля предлагают доехать из Баку до озера Ханбулан. Также можно отправиться в гастрономический тур в Ленкорань. Местные повара часто готовят популярное блюдо лявянги – запеченную в тандыре курицу с орехами, фруктами и овощами.

«Не жадничаю, делюсь рецептом с каждым туристом. Мы даже обмениваемся номерами. Кода что-то не понятно, сразу пишут, объясняю», – рассказал повар Агали Мамедов.