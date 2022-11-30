Горнолыжные курорты Турции готовы к новому сезону

Благодаря качественным горнолыжным трассам и большому спектру развлечений, в том числе сноуборду и санкам, Турция остается одним из ведущих международных направлений зимнего отдыха.

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Один из наиболее популярных горнолыжных центров Турции – «Улудаг» расположен примерно в 40 км от города Бурса на северо-западе страны. На протяжении десятилетий этот район остается популярным местом зимнего туризма в Анатолии.

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Подготовка к новому горнолыжному сезону завершена и здесь. Вместимость отелей в «Улудаге» составляет около 5 тыс.

Для желающих доступны 20 лыжных трасс протяженностью от 300 до 1980 метров.

В прошлом сезоне «Улудаг» посетило около 2 млн местных и иностранных гостей.

Хорошо развитая инфраструктура, отличные трассы и широкий спектр услуг привлекают на крупнейший курорт тысячи любителей отдыха.

Добраться до района расположения гостиниц на территории курорта можно по канатной дороге протяженностью в 9 км.

В 1961 году зона расположения гостиниц на территории Улудага была объявлена Национальным парком.

Наряду с лыжным спортом туристы могут заниматься здесь сноубордингом, кататься на коньках, водить снегоходы.

Снежные пейзажи Улудага привлекают внимание кинематографистов. Улудаг расположен на самой высокой точке региона Мраморного моря - на высоте 2543 метров.

Владелец одного из местных отелей Халук Беджерен рассказал агентству «Анадолу», что прошлый сезон был успешным для отельеров.

«Число посетителей и гостей отелей растет. Ожидаем, что новый сезон будет лучше. В Бурсе есть все условия для удобства туристов. Мы ожидаем роста числа российских туристов, уже есть множество резерваций. Выросло число туристов из арабских и ближневосточных стран. Они научились кататься на лыжах и приезжают на наш курорт», - сказал он.

Горнолыжный курорт «Паландокён» в Эрзуруме также готовится принять множество туристов после 15 декабря.

Курорт «Паландокён» был построен при посредничестве муниципалитета и управления губернатора провинции Эрзурум. Здесь действуют 55 горнолыжных трасс от начального до профессионального уровня сложности.

Две трассы имеют сертификацию Международной горнолыжной федерации для слаломных соревнований. Курорт может обслуживать одновременно до 12 тыс. человек.

В «Паландокёне» расположена самая длинная трасса Турции в 15 км, которая в то же время является третьей по протяженности в мире.

Трассой с самым крутым спуском является трасса «Эждер» с уклоном в 54 процента, она дарит любителям экстремальных видов спорта незабываемые ощущения.

Кроме горнолыжного спорта, туристы могут попробовать прыжки с парашютом, альпинизм, сноутюбинг, снежный рафтинг, ледолазание и прочие виды спорта.

Прыжки с парашютов совершаются с высоты 3200 метров, откуда туристам открывается великолепный вид на красоты региона. Опытные альпинисты могут попробовать ледолазание в новом ледовом парке.

На трассах установлено освещение, которое позволяет туристам кататься круглые сутки и наслаждаться видом на город.

Сюда ежегодно приезжают множество туристов из Ирана, России, Украины, Азербайджана и стран Европы.