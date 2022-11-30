Названы популярные отели в Египте на Новый год

Редакция TourDom.ru предложила подписчикам закрытого телеграм-канала для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B» обсудить топ самых востребованных отелей в Египте на Новый год, которым на прошлой неделе поделился сервис Level.Travel. В него вошли в том числе Albatros Palace Resort Sharm El Sheikh 5* и Albatros Beach Club Abou Soma 4*. Большинство турагентов согласились, что отели сети Albatros на Красном море пользуются спросом у россиян, и дополнили рейтинг своими вариантами.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В Хургаде на новогодние праздники туристы активно бронируют туры на 7–8 дней в Arabella Azur Resort 4*, Arabia Azur Resort 4* и Mercure Hurghada 4*, рассказала Ольга Колева (ГК «Курортный отдых»). «Первые два находятся в безветренных бухтах, в них есть бассейны с подогревом, а рядом риф с рыбками. В Mercure есть отличный пляж, а отели Albatros отличаются роскошной инфраструктурой и водяными горками. И везде отличные сервис и питание», – пояснила турагент.

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Mercure Hurghada 4* и Albatros Laguna Vista Resort 5* включил в свой список и Серж Саркисян (бюро путешествий «Кубинка»). «В Хургаде большинство туристов старше среднего возраста, и им в основном требуются отели с пологим входом в море и развитой инфраструктурой рядом, например, Siva Grand Beach 4*. Непритязательные туристы, которые увлекаются снорклингом и им нужен богатый подводный мир, выбирают Club Reef Resort 4*. В Шарм-эль-Шейхе бронируют Seti Sharm Resort 4*», – рассказал агент.

Еще один участник обсуждения дополнил топ египетских отелей на Новый год гостиницами Baron Palms Sharm El Sheikh 5*, Stella Di Mare Beach Hotel & SPA 5* в Шарм-эль-Шейхе и Seagull Beach Resort 4* в Хургаде. По словам агента, последний выбирают те, кому важно поселиться ближе к центру города и при этом не пожертвовать хорошим пляжем. По мнению собеседника, многие гостиницы в Египте уступают турецким по уровню обслуживания, и названные варианты – одни из немногих в своем сегменте, которые «держат планку».