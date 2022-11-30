Названы популярные отели в Египте на Новый год

Редакция TourDom.ru предложила подписчикам закрытого телеграм-канала для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B» обсудить топ самых востребованных отелей в Египте на Новый год, которым на прошлой неделе поделился сервис Level.Travel. В него вошли в том числе Albatros Palace Resort Sharm El Sheikh 5* и Albatros Beach Club Abou Soma 4*. Большинство турагентов согласились, что отели сети Albatros на Красном море пользуются спросом у россиян, и дополнили рейтинг своими вариантами.
В Хургаде на новогодние праздники туристы активно бронируют туры на 7–8 дней в Arabella Azur Resort 4*, Arabia Azur Resort 4* и Mercure Hurghada 4*, рассказала Ольга Колева (ГК «Курортный отдых»). «Первые два находятся в безветренных бухтах, в них есть бассейны с подогревом, а рядом риф с рыбками. В Mercure есть отличный пляж, а отели Albatros отличаются роскошной инфраструктурой и водяными горками. И везде отличные сервис и питание», – пояснила турагент.
Mercure Hurghada 4* и Albatros Laguna Vista Resort 5* включил в свой список и Серж Саркисян (бюро путешествий «Кубинка»). «В Хургаде большинство туристов старше среднего возраста, и им в основном требуются отели с пологим входом в море и развитой инфраструктурой рядом, например, Siva Grand Beach 4*. Непритязательные туристы, которые увлекаются снорклингом и им нужен богатый подводный мир, выбирают Club Reef Resort 4*. В Шарм-эль-Шейхе бронируют Seti Sharm Resort 4*», – рассказал агент.
Еще один участник обсуждения дополнил топ египетских отелей на Новый год гостиницами Baron Palms Sharm El Sheikh 5*, Stella Di Mare Beach Hotel & SPA 5* в Шарм-эль-Шейхе и Seagull Beach Resort 4* в Хургаде. По словам агента, последний выбирают те, кому важно поселиться ближе к центру города и при этом не пожертвовать хорошим пляжем. По мнению собеседника, многие гостиницы в Египте уступают турецким по уровню обслуживания, и названные варианты – одни из немногих в своем сегменте, которые «держат планку».
Среди отелей премиум-класса популярны гостиницы сети Rixos в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, рассказала Анастасия Ронь («Личный турагент»). По ее словам, лучше них в Египте нет, а главные преимущества – высокий уровень сервиса и импортный алкоголь в барах. Цены здесь соответствующие: средний чек на проживание на вилле с бассейном в новогодние праздники – 1,5 млн руб., неделя в номере на двоих обойдется в 300–400 тыс. руб.