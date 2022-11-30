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1 час назад

Россиянка пожаловалась на психологическую травму в Египте

Lenta.ru

Российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. Своей историей девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожаловалась на психологическую травму в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянка отметила, что они с бойфрендом использовали каучсерфинг и бесплатно остановились в доме у местных жителей, поэтому очень тесно с ними контактировали.

«Про их быт ничего плохого сказать не могу, живут египтяне, как умеют, — написала девушка. — <…> Но вот люди — это для меня больная тема. Не понравились».

По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии. Она также подчеркнула, что местные мужчины буквально одержимы женщинами.

«Мы приехали в гости к одному такому "помешанному", он, естественно, давай нас таскать по друзьям и знакомым», — заявила она.

Девушка сообщила, что в один из дней египтянин пригласил пару в заброшенный сарай, где постоянно собирались мужчины, пили чай и разговаривали о жизни.

«Египтяне смотрели на меня голодными глазами и перешептывались, — добавила она. — Боюсь представить, что они говорили между собой».

В итоге один из них предложил россиянке уединиться, несмотря на присутствие в помещении ее парня. «И что, вы думаете, я ответила тогда египтянину? Я просто разревелась, — сказала блогерша. — Вот так и живем, и в Египет я больше ни ногой».

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