Греция открывает туристам новые острова

Греция уже давно признана одним из самых популярных направлений у туристов со всего мира. Путешественники регулярно возвращаются в излюбленные места, и это создает определенные проблемы. Несмотря на имеющиеся у Греции 228 заселенных островов, популярностью пользуются не более десятка. Здесь-то и возникает проблема воздействия современных путешествий на окружающую среду.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Греческие чиновники по туризму отмечают, что в Греции есть еще много интересного, не только Крит, Корфу и Санторини, но и за их пределами, и если туристы поедут в разные места, скопления людей удастся избежать и тем самым сберечь природу.

«Мы обсуждаем не только сохранение природных ресурсов и защиту окружающей среды. Для нас устойчивость — это еще и нечто другое», — отметил в этой связи Димитрис Фрагакис, генеральный секретарь Греческой национальной туристической организации (GNTO).

Он также подчеркнул, что Греция избегает чрезмерного туризма, расширяя список мест, которые стоит посетить, и поощряя людей, которые хотят посетить Грецию, исследовать ее и в другое время года, а не только летом.

Семь греческих островов, которые рекомендуется посетить всем туристам, — это Наксос, Китира, Итака, Икария, Карпатос, Самофракия и Личадонисия.

На Наксосе любители путешествий смогут насладиться его плодородными долинами и высокими горами, совместив спокойный отдых с приключениями. Наксос также является отличным местом для любителей поесть и расслабиться на пляже.

Если же отдыхающие ищут тишину и покой, Китира — один из самых изолированных островов Греции, и туризм там относительно неразвит. Однако остров известен своей дикой природой и естественными водопадами, которые создают идиллические пейзажи.