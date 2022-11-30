Россияне смогут посещать Сейшелы без сертификатов и ПЦР-тестов

"Тем не менее, путешественникам понадобится заполнять онлайн-форму разрешения на въезд в электронной пограничной системе (Seychelles Electronic Border System). Прежде эта информация предъявлялась по прибытии в аэропорту в бумажной форме. а теперь ее необходимо предоставлять онлайн. При заполнении формы путешественникам также необходимо предоставить отсканированную копию своего паспорта, которую можно загрузить через веб-сайт системы или приложение", - пишет Сейшельское агентство новостей.