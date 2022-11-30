В Таиланде продлят время работы ночных клубов и баров

Курорты Таиланда рассматривают возможность продления времени работы клубов и баров до утра.

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На курортах Таиланда владельцы ночных клубов и баров призвали продлить время работы своих заведений до утра, передает Bangkok Post. После согласования с властями их прибыль может увеличиться на 20 - 30%.

Рестораторы уповают на то, что основной отдых у туристов начинается в 10 вечера. По оценке экспертов, больше всего денег посетители заведений тратят с часу ночи.