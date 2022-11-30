В Таиланде продлят время работы ночных клубов и баров

Курорты Таиланда рассматривают возможность продления времени работы клубов и баров до утра.
На курортах Таиланда владельцы ночных клубов и баров призвали продлить время работы своих заведений до утра, передает Bangkok Post. После согласования с властями их прибыль может увеличиться на 20 - 30%.
Рестораторы уповают на то, что основной отдых у туристов начинается в 10 вечера. По оценке экспертов, больше всего денег посетители заведений тратят с часу ночи.
Туристы должны иметь больше времени для посещения баров в таких туристических местах, как Бангла Роуд на Пхукете, Самуи, Паттайя, а также Каосан Роуд, Сой Ковбой и Патпонг в Бангкоке, считают владельцы заведений. Тем не менее власти Таиланда полагают, что более длительная продажа алкоголя увеличит аварийность на дорогах.