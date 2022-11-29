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2 часа назад

Аэропорты Таиланда готовятся принимать туристов без очередей

TourDom

Многие аэропорты Таиланда набирают дополнительный персонал и оптимизируют работу сотрудников погранконтроля, чтобы свести время пребывания пассажиров в терминалах к минимуму. Такие меры принимаются в связи с резким ростом турпотока в королевство, сообщил министр транспорта Саксаям Чидчоб.

Аэропорты Таиланда готовятся принимать туристов без очередей
Фото: TourDomTourDom

В первую очередь модернизация коснулась крупнейшего хаба страны – аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Одна из главных целей – избежать толп и очередей как на прилете и при получении багажа, так и на вылете из страны. При этом на прохождение границы путешественники не должны тратить более 15 минут.

Чтобы добиться поставленных задач, сотрудники аэропорта уже прошли необходимое обучение, и теперь проверка иностранного паспорта занимает не больше минуты. С расширенным штатом работников и ускоренными процедурами паспортный контроль сможет проводить около 3 тыс. человек всего за 20 минут.

Министр транспорта также обратил внимание и на необходимость сокращения времени ожидания багажа. Он отметил, что на выгрузку чемоданов и получение их пассажирами не должно уходить больше получаса.

Аналогичные процессы ждут и другие крупные воздушные гавани страны, расположенные на популярных курортах. Учитывая, что поток иностранных туристов в Таиланд растет очень быстро, планируется начать оптимизационные работы уже в декабре.

Отметим, что сейчас некоторые российские авиакомпании выставили целую вереницу прямых рейсов из Москвы и регионов РФ в ряд аэропортов королевства. С учетом того, что из-за санкций количество открытых для россиян направлений значительно сократилось, Таиланд у туристов сейчас пользуется большим спросом.

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