Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

Если отправиться в поездку не за несколько дней до Нового года, а за неделю, то на путешествии на Красное море можно сэкономить до 30 процентов. Так, пакетный тур от Pegas Touristik из Москвы в Хургаду на 10 ночей с вылетом 24 декабря в трехзвездочный отель стоит от 105 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочный — от 114 тысяч на двоих. Путевка на аналогичных условиях с вылетом из Москвы 3 января и проживанием в отеле «три звезды» стоит дороже — от 131 тысячи рублей на двоих, в отеле «четыре звезды» — от 141 тысячи.