Когда в Египте опасно отдыхать

Египет — своеобразная страна, популярная у туристов благодаря комфортному отдыху. Однако хорошим путешествие будет не всегда. Дело в том, что в определенные месяцы в Египте отдыхать может быть опасно из-за морских обитателей и погоды. О том, когда лучше не ехать в Египет — в материале “Рамблера”.

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Лето и начала сентября — из-за жары

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В летние месяцы и в начале осени температура в Египте может прогреваться от +35 до +40 градусов по Цельсию. Страна находится на территории пустыни, поэтому дышать в жару там довольно тяжело. Море также не охлаждает, так как вода прогревается до +30 градусов. На пляже можно находиться исключительно до 11 утра. Поэтому туристам с гипертонией, а также имеющим проблемы с сосудами, не рекомендуют ехать в Египет в летние месяцы. Не стоит путешествовать в эту страну тем, кто предрасположен к меланоме, так как солнце там активно на протяжении всего дня.

Середина апреля и начало июня — из-за акул

В Красном море, омывающим берег Египта, встречаются много морских обитателей. Некоторые туристы приезжают туда ради дайвинга, чтобы полюбоваться на флору и фауну Красного моря. Однако нередки случаи нападения акул на туристов. Преимущественно акулы встречаются на мелководье в период спаривания. Как правило, выпадает он на середину апреля и длится до начала июня.

Поэтому в это время лучше не приезжать на курорты Египта, в том числе и для дайвинга. В период спаривания акул они могут выплывать на мелководье в поисках пищи, и нередко нападают на туристов.

Начало мая и лето — из-за скорпионов