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2 часа назад

Когда в Египте опасно отдыхать

Мария Каткова

Египет — своеобразная страна, популярная у туристов благодаря комфортному отдыху. Однако хорошим путешествие будет не всегда. Дело в том, что в определенные месяцы в Египте отдыхать может быть опасно из-за морских обитателей и погоды. О том, когда лучше не ехать в Египет — в материале “Рамблера”.

Когда в Египте опасно отдыхать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лето и начала сентября — из-за жары

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В летние месяцы и в начале осени температура в Египте может прогреваться от +35 до +40 градусов по Цельсию. Страна находится на территории пустыни, поэтому дышать в жару там довольно тяжело. Море также не охлаждает, так как вода прогревается до +30 градусов. На пляже можно находиться исключительно до 11 утра. Поэтому туристам с гипертонией, а также имеющим проблемы с сосудами, не рекомендуют ехать в Египет в летние месяцы. Не стоит путешествовать в эту страну тем, кто предрасположен к меланоме, так как солнце там активно на протяжении всего дня.

Середина апреля и начало июня — из-за акул

В Красном море, омывающим берег Египта, встречаются много морских обитателей. Некоторые туристы приезжают туда ради дайвинга, чтобы полюбоваться на флору и фауну Красного моря. Однако нередки случаи нападения акул на туристов. Преимущественно акулы встречаются на мелководье в период спаривания. Как правило, выпадает он на середину апреля и длится до начала июня.

Поэтому в это время лучше не приезжать на курорты Египта, в том числе и для дайвинга. В период спаривания акул они могут выплывать на мелководье в поисках пищи, и нередко нападают на туристов.

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Начало мая и лето — из-за скорпионов

В мае возрастает активность желтых скорпионов, которые водятся в пустыне Сахара. Среди туристов экскурсии туда пользуются популярностью, но в определенные месяцы нужно быть бдительными. Дело в том, что желтые скорпионы очень опасны для человека. Чем больше клешни у скорпиона, тем сильнее его яд. Если он ужалит взрослого здорового человека, то укус будет болезненным, но при должном лечении не будет нести серьезных последствий. Однако если он ужалит старика, ребенка или человека с хроническими заболеваниями, то возможен летальный исход.

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