Раскрыта стоимость отдыха на популярном курорте Азии для россиян

Гоа входит в топ-10 самых продаваемых направлений зимнего сезона 2022-2023 годов. В пользу популярного курорта Азии — прямые регулярные и чартерные перелеты, отмена въездных санитарных требований по COVID-19 и доступные цены на пакетные туры. Информацию об этом раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, стоимость отдыха на Гоа с 28 ноября с компанией Pac Group стартует от 292,4 тысячи рублей на дових. В сумму входит перелет с авиакомпанией «Аэрофлот», проживание в трехзвездочной гостинице, а также питание на базе завтраков. Тур со схожими параметрами и заездом после Нового года (со 2 января) обойдется на 20 тысяч рублей дешевле.

Туроператор Coral Travel предложил россиянам провести зимние каникулы на Гоа за 299,4 тысячи рублей. В пакетный тур с отправлением 28 декабря на шесть ночей включен перелет и размещение в отеле категории три звезды с завтраками на двоих. Цена путевок с проживанием в четырехзвездочных гостиницах стартует от 302,5 тысячи рублей на двоих. После Нового года отдых обойдется дешевле — с 4 января туры продаются от 243 тысяч рублей.

По данным Anex Tour, путевки с вылетом 28 декабря на 10 ночей (питание — завтраки) в гостиницу категории две звезды можно приобрести от 299 тысяч рублей на двоих, в трехзвездочный отель — от 302 тысяч, в четырехзвездочный — от 317 тысяч, в пятизвездочный — от 379 тысяч.

При этом туроператоры порекомендовали соотечественникам поторопиться с планированием отдыха в Гоа на зимние каникулы, поскольку отдельные популярные места размещения уже объявили о приостановке продаж на пиковый период. Наиболее востребованы у россиян трехзвездочные гостиницы на севере Гоа и премиальные отели в южной части острова.