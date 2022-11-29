Китай упрощает получение виз для россиян

В генеральном консульстве КНР в Хабаровске заявили, что страна упрощает процедуру получения нетуристической визы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В консульстве подчеркнули, что изменения касаются всех виз (рабочая, учебная, семейная, для бизнеса), кроме туристических. Из общего списка документов исключается сертификат о вакцинации.
«Требования для подачи заявления на визу остаются такими же, как и до пандемии», – сказали в консульстве, добавив, что из списка уходит сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Общий срок получения визы составит около недели.
Напомним, что с началом коронавирусной пандемии Китай практически огородился от мира, постепенно ограничения ослабевали. При этом в самой Поднебесной придерживаются политики нулевого ковида, поэтому в некоторых городах вводят карантинные меры.