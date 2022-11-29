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56 минут назад

Китай упрощает получение виз для россиян

Deita.ru

В генеральном консульстве КНР в Хабаровске заявили, что страна упрощает процедуру получения нетуристической визы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Китай упрощает получение виз для россиян
Фото: DeltaDelta

В консульстве подчеркнули, что изменения касаются всех виз (рабочая, учебная, семейная, для бизнеса), кроме туристических. Из общего списка документов исключается сертификат о вакцинации.

«Требования для подачи заявления на визу остаются такими же, как и до пандемии», – сказали в консульстве, добавив, что из списка уходит сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Общий срок получения визы составит около недели.

Напомним, что с началом коронавирусной пандемии Китай практически огородился от мира, постепенно ограничения ослабевали. При этом в самой Поднебесной придерживаются политики нулевого ковида, поэтому в некоторых городах вводят карантинные меры.

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