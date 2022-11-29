Россия и Иордания работают над восстановлением туризма

Посол РФ Глеб Десятников рассказал, что Иордания является популярным направлением для российских туристов, включая паломников. Однако из-за пандемии COVID-19 значительно сократились поездки граждан России в королевство. Уменьшению числа туристов способствовала и отмена с марта 2020-го прямых рейсов из Аммана в Москву и обратно, отметил дипломат.

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«В настоящий момент активно работаем над восстановлением туристических обменов между нашими странами в доковидных объемах», - подчеркнул Десятников в беседе с РИА Новости.

Посол заверил, что дипмиссия также прилагает усилия по привлечению в Россию иорданских и в целом арабских туристов.

Как считает дипломат, что для гостей из Иордании интересных идей много, в том числе рекреационный туризм на курортах Северного Кавказа и поездки по историческим и религиозным местам Татарстана.