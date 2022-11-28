Что нельзя делать туристам в Израиле

Перед поездкой в Израиль путешественникам стоит ознакомиться с традициями и законами страны, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не столкнуться с правоохранительными органами. Что нельзя делать туристам в государстве, рассказываем в материале "Рамблера".
В Израиле очень развита система безопасности. На входах во все общественные пространства есть рамки, видеокамеры и полиция. Безопасность граждан - это приоритет в стране. Поэтому, если вы вдруг захотите пошутить на этот счет, сказать, что у вас есть бомба, не покажете содержимое сумки или чемодана, церемониться с вами точно не станут.
Это тоже вопрос безопасности. И не потому, что у вас могут украсть что-то ценное, а потому что любой бесхозный предмет на улице - повод ее оцепить. 2-3 минуты и вокруг вашей сумочки соберется наряд полиции, чтобы его обезвредить.
В России очень часто люди вступают контакт с чужими детьми без спроса их родителей и делают замечания. В Израиле другая культура и отношение к этому вопросу. Ругать детей здесь не принято, в том числе своих в публичных местах.
В Израиле есть закон о тишине, согласно которому с 14:00 до 16:00 нельзя шуметь - петь, кричать, выбивать ковры, слушать громко музыку, запускать петарды. За это можно получить штраф или даже оказаться арестованным.
Это правило действует во многих странах мира. Нельзя водить автомобиль без футболки не только женщинам, но и мужчинам.