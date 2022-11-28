Что нельзя делать туристам в Израиле

Перед поездкой в Израиль путешественникам стоит ознакомиться с традициями и законами страны, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не столкнуться с правоохранительными органами. Что нельзя делать туристам в государстве, рассказываем в материале "Рамблера".

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Шутить со службой безопасности

В Израиле очень развита система безопасности. На входах во все общественные пространства есть рамки, видеокамеры и полиция. Безопасность граждан - это приоритет в стране. Поэтому, если вы вдруг захотите пошутить на этот счет, сказать, что у вас есть бомба, не покажете содержимое сумки или чемодана, церемониться с вами точно не станут.

Оставлять вещи без присмотра

Это тоже вопрос безопасности. И не потому, что у вас могут украсть что-то ценное, а потому что любой бесхозный предмет на улице - повод ее оцепить. 2-3 минуты и вокруг вашей сумочки соберется наряд полиции, чтобы его обезвредить.

Делать замечания детям

В России очень часто люди вступают контакт с чужими детьми без спроса их родителей и делают замечания. В Израиле другая культура и отношение к этому вопросу. Ругать детей здесь не принято, в том числе своих в публичных местах.

Шуметь с 14:00 до 16:00

В Израиле есть закон о тишине, согласно которому с 14:00 до 16:00 нельзя шуметь - петь, кричать, выбивать ковры, слушать громко музыку, запускать петарды. За это можно получить штраф или даже оказаться арестованным.

Ездить на машине с голым торсом