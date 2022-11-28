Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
18 минут назад

Что видно с самого высокого колеса обозрения в мире: видео

Мира Маркина

Колесо обозрения – на первый взгляд, один из самых безобидных аттракционов в любом парке развлечений. Если вы не боитесь высоты, конечно. Однако что вы скажете, если узнаете, что высота колеса обозрения достигает 250 метров? Этот величественный аттракцион находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае.

Колесо получило название "Ain Dubai", что в переводе с арабского языка означает "глаз Дубая". Оно расположено на искусственно созданном острове Bluewater, что находится рядом с популярным районом Дубай Марина.

В Дубае сняли все ограничения для россиян

Одновременно прокатиться на колесе может около двух тысяч человек. Вместить сразу столько посетителей позволяют 48 гигантских кабинок, более похожих на небольшие квартиры. Они оборудованы кондиционерами, в панорамные окна обеспечивают хороший обзор.

Пользовательница TikTok с ником @dasha_cher опубликовала видео, в котором рассказала о колесе "Ain Dubai" более подробно.

Ранее "Рамблер" показывал, что делать, чтобы не укачивало в самолете.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители