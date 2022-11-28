Колесо обозрения – на первый взгляд, один из самых безобидных аттракционов в любом парке развлечений. Если вы не боитесь высоты, конечно. Однако что вы скажете, если узнаете, что высота колеса обозрения достигает 250 метров? Этот величественный аттракцион находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае.

Колесо получило название "Ain Dubai", что в переводе с арабского языка означает "глаз Дубая". Оно расположено на искусственно созданном острове Bluewater, что находится рядом с популярным районом Дубай Марина.

Одновременно прокатиться на колесе может около двух тысяч человек. Вместить сразу столько посетителей позволяют 48 гигантских кабинок, более похожих на небольшие квартиры. Они оборудованы кондиционерами, в панорамные окна обеспечивают хороший обзор.