В Сети показали «внутренности» дома «Логово Кетцалькоатля»

Знаменитый «Дом Змея» был построен архитектором Хавьером Сеносиайном.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Его можно взять в аренду через сервис Airbnb. Дом расположен в Наукалпан-де-Хуарес в Мексике.

«Логово Кетцалькоатля» больше напоминает парк развлечений, однако внутри всё оборудовано для жилья.

Здание в длину составляет 50 метров. Внутри расположены комнаты со всеми удобствами, в них есть дизайнерская мебель.

В доме могут проживать восемь человек одновременно. В здании есть пять спален, четыре ванных комнаты, а также восемь спальных мест.

Все комнаты объединены между собой коридорами и туннелями. В помещениях нет дверей кроме входной. Окна выполнены в круглой и овальной формах.

Из окна каждой комнаты можно увидеть зелёный красивый пейзаж и гигантскую голову змеи, которая украшена цветными керамическими бусинами.

На территории комплекса в 160 тысяч квадратных метров, растёт более 10 тысяч деревьев. Также здесь есть природные пещеры, водопады, искусственные пруды, сады и мозаичные стены.