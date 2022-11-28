В Сети показали «внутренности» дома «Логово Кетцалькоатля»

Знаменитый «Дом Змея» был построен архитектором Хавьером Сеносиайном.
Его можно взять в аренду через сервис Airbnb. Дом расположен в Наукалпан-де-Хуарес в Мексике.
«Логово Кетцалькоатля» больше напоминает парк развлечений, однако внутри всё оборудовано для жилья.
Здание в длину составляет 50 метров. Внутри расположены комнаты со всеми удобствами, в них есть дизайнерская мебель.
В доме могут проживать восемь человек одновременно. В здании есть пять спален, четыре ванных комнаты, а также восемь спальных мест.
Все комнаты объединены между собой коридорами и туннелями. В помещениях нет дверей кроме входной. Окна выполнены в круглой и овальной формах.
Из окна каждой комнаты можно увидеть зелёный красивый пейзаж и гигантскую голову змеи, которая украшена цветными керамическими бусинами.
На территории комплекса в 160 тысяч квадратных метров, растёт более 10 тысяч деревьев. Также здесь есть природные пещеры, водопады, искусственные пруды, сады и мозаичные стены.
Хозяйка дома проводит экскурсии по дому и территории, а также совместные медитации.