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1 час назад

В Сети показали «внутренности» самого необычного дома Мексики «Логово Кетцалькоатля»

runews24.ru

Знаменитый «Дом Змея» был построен архитектором Хавьером Сеносиайном.

В Сети показали «внутренности» дома «Логово Кетцалькоатля»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Его можно взять в аренду через сервис Airbnb. Дом расположен в Наукалпан-де-Хуарес в Мексике.

«Логово Кетцалькоатля» больше напоминает парк развлечений, однако внутри всё оборудовано для жилья.

Здание в длину составляет 50 метров. Внутри расположены комнаты со всеми удобствами, в них есть дизайнерская мебель.

В доме могут проживать восемь человек одновременно. В здании есть пять спален, четыре ванных комнаты, а также восемь спальных мест.

Все комнаты объединены между собой коридорами и туннелями. В помещениях нет дверей кроме входной. Окна выполнены в круглой и овальной формах.

Из окна каждой комнаты можно увидеть зелёный красивый пейзаж и гигантскую голову змеи, которая украшена цветными керамическими бусинами.

На территории комплекса в 160 тысяч квадратных метров, растёт более 10 тысяч деревьев. Также здесь есть природные пещеры, водопады, искусственные пруды, сады и мозаичные стены.

Хозяйка дома проводит экскурсии по дому и территории, а также совместные медитации.

Заграница,
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