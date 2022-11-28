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1 час назад

Турция планирует стать лидером по числу пляжей с «Голубыми флагами»

RusTurkey.com

«Голубой флаг» - международная награда, вручаемая ежегодно с 1987 года международным Фондом экологического образования (FEE) пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Турция планирует стать лидером по числу пляжей с «Голубыми флагами»
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

В настоящее время по числу пляжей, награжденных сертификатом «Голубой флаг», Турция уступает лишь Испании и Греции.

По данным Министерства культуры и туризма, в 2018 году в Турции знаком «Голубой флаг» были отмечены 459 пляжей, в 2019 году – 463 пляжей, в 2020 году – 486 пляжей, в 2021 году – 519 пляжей. В этом году данный показатель вырос до 531.

Число пляжей с «голубым флагом» в Анталье выросло до 229. Кроме того, знаком «Голубой флаг» в Мугле отмечены 111 пляжей, в Измире – 66, Айдыне – 36, Балыкесире – 31, Самсуне – 13, Чанаккале – 12, Мерсине – 11, Коджаэли – 7, Бартыне – 3, а также по два пляжа в Кыркларели, Сакарье и Орду и один – в Ване.

Лидером по числу пляжей, награжденных сертификатом «Голубой флаг», является Испания с 621 пляжем, на втором месте – Греция с 581 пляжем.

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